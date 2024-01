Da appiano. Dimarco torna dal 1’. Buchanan al debutto

Prime corse ad Appiano Gentile per Tajon Buchanan, laterale canadese di 24 anni acquistato dai nerazzurri per sopperire alla prolungata assenza di Juan Cuadrado, al momento l’unico indisponibile della squadra a disposizione di Inzaghi. L’esterno prelevato dal Bruges si è allenato ieri in gruppo ed è poi volato a Bruxelles per le ultime pratiche burocratiche, ma oggi tornerà a Milano. Potrebbe esordire, in caso di necessità, già contro il Monza sabato sera alle 20.45. Non da titolare, considerato che non gioca una partita dal 10 dicembre. Dal 1’ dovrebbe invece tornare Dimarco (nella foto) a sinistra. M.T.