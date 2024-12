DA APPIANO. Nerazzurri in campo dopo un giorno di riposo. Acerbi e Carlos Augusto ci provano per il Parma Dopo il malore a Firenze, l'Inter torna ad allenarsi per preparare la sfida contro il Parma. Acerbi e Augusto si allenano per recuperare, mentre Di Gennaro e Pavard restano indisponibili.