Da appiano. Quattro giorni di riposo concessi al gruppo. Dodici nerazzurri in partenza per le nazionali

Per qualche giorno, ad Appiano Gentile si vedranno soltanto i giocatori che devono recuperare dagli infortuni: Nicolò Barella e Tajon Buchanan. Alla ripresa, fissata per mercoledì prossimo, non ci saranno però i dodici giocatori convocati con le rispettive nazionali. A partire dai tre azzurri Bastoni, Dimarco e Frattesi, passando per diversi altri europei: Dumfries, De Vrij (Olanda), Asllani (Albania), Thuram (Francia), Zielinski (Polonia), Calhanoglu (Turchia) e Arnautovic (Austria). Gli ultimi a tornare, nella seconda metà di settimana prossima, saranno Taremi (Iran) e Lautaro Martinez (Argentina). In programma per i nerazzurri ci sono gli impegni in Nations League o nelle qualificazioni al prossimo Mondiale.M.T.