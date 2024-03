Dimarco in controllo. Miki da manuale. Fantasia Thuram

SOMMER 6. Si oppone all’incornata di Retegui. Colpito da Vasquez senza particolari colpe.

PAVARD 5,5. Impreciso al tocco, distratto in marcatura: l’avvio è complicato. Poi si riprende.

DE VRIJ 6,5. Corpo a corpo continuo con Retegui, da una sua uscita palla al piede nasce il primo gol.

C. AUGUSTO 6,5. Partita attenta, di tanto in tanto si avventura con costrutto in proiezione offensiva.

DUMFRIES 6. L’ammonizione (severa) arriva presto e ne fa presagire il cambio all’intervallo.

BARELLA 7. I rossoblu non ne leggono mai i movimenti offensivi. Fallisce il vantaggio e poi il 2-0, se non fosse che Frendrup lo stende e causa un rigore.

ASLLANI 7. Vede lo spazio da attaccare e ci s’infila, spaccando la porta. Nella ripresa qualche errore.

MKHITARYAN 6,5. Un trattato del centrocampista completo, con e senza palla. Pennella un lancio in area per Barella che vale la serata.

DIMARCO 6. Il binario mancino viaggia a ritmi controllati. Errori e acuti al minimo.

MARTINEZ 6. Utile per come lotta anche quando vede meno la porta.

SANCHEZ 7,5. Terzo passaggio vincente di fila dopo Lecce e Atalanta. Manda in porta anche Barella un attimo dopo, causando un rigore che lui stesso realizza.

All. Inzaghi 6,5. Altro che scudetto già vinto, è in trance agonistica fin dall’inizio. Sprona i giocatori in campo e in panchina. Darmian 5,5. Manca la chiusura aerea nell’azione che porta al 2-1 genoano. Acerbi 6. Ritrova confidenza col campo contribuendo a chiudere il fortino. Thuram 6,5. S’inventa due giocate che portano al tiro Barella e Carlos Augusto. Bisseck 6. Entra e svolge il compito. Arnautovic sv.

Voto squadra 6,5.

m. t.