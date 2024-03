Inter-Empoli, Sommer verso il pieno recupero. Anche Lautaro in gruppo

Milano – Yann Sommer va verso il recupero per la gara di Pasquetta contro l'Empoli. Il portiere titolare dell'Inter, dopo il problema alla caviglia accusato in nazionale nella gara tra Svizzera e Danimarca, oggi si è allenato assieme ai compagni di squadra. Potrebbe quindi essere regolarmente tra i pali nel prossimo appuntamento, a meno che Inzaghi e lo staff medico non optino per una scelta prudente schierando Audero al suo posto.

Oggi in gruppo si è rivisto anche il capitano della squadra, Lautaro Martinez, tornato già ieri a Milano ma senza riuscire a lavorare ad Appiano Gentile con tutti gli altri. Solo oggi il capocannoniere della Serie A ha potuto svolgere la seduta regolare, sarà in campo senza problemi nell'appuntamento contro i toscani.

Da considerarsi recuperato anche Carlos Augusto. Restano quindi tra gli indisponibili De Vrij, Arnautovic e Cuadrado. I primi due potrebbero già esserci per la giornata successiva, a Udine, nella trasferta dell'8 aprile. Il colombiano, fuori da fine 2023 per un'operazione al tendine d'Achille, è ormai vicino ad essere pienamente a disposizione. Potrebbe farcela per metà mese. Ha il contratto in scadenza e non dovrebbe essere rinnovato, motivo per cui potrebbero essere le ultime settimane in nerazzurro.