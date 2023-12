"Gianni Infantino dà il benvenuto all'Inter al Mondiale per Club Fifa 2025"

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha dato il suo personale benvenuto all’Inter come partecipante ufficiale al prossimo Mondiale per Club Fifa 2025. "Complimenti per la qualificazione al nuovissimo Mondiale per Club della Fifa, il Mondiale del 2025 e in bocca al lupo all’Inter", dice il massimo dirigente del calcio internazionale in un video pubblicato sui social.

M.T.