Bayer Leverkusen-Inter di Champions League: probabili formazioni e orari tv

Milano, 9 dicembre 2024 – Big match a Leverkusen per l’Inter di Inzaghi in una sfida tra squadre campionesse nazionali. I nerazzurri fanno visita ai tedeschi di Xabi Alonso con una distanza minima in classifica. Nella lotta agli ottavi comanda il Liverpool con 15 punti, poi l’Inter a 13, mentre i tedeschi sono sesti a 10. Lo score è importante con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, mentre i nerazzurri, come i Reds, sono imbattuti con quattro vittorie e il pareggio di Manchester contro il City di Guardiola. Difesa ferrea per i nerazzurri, zero gol subiti e sette segnati, che ha permesso risultati in sequenza e cinque clean sheet consecutivi. Più prolifico il Leverkusen con 11 reti all’attivo e 5 al passivo, a conferma di una squadra offensiva e che cercherà di prendere possesso della partita. Sarà una bella sfida anche se Inzaghi deve fare i conti con qualche defezione di troppo e un po’ di turnover in una settimana che vedrà un altro big match in campionato con Lazio-Inter.

Probabili formazioni

Qualche intoppo di formazione per Simone Inzaghi alla vigilia del match. Out Denzel Dumfries, influenza, ancora fuori Francesco Acerbi e rotazioni difensive ridotte con l’assenza pure di Pavard. Spazio a qualche cambio, anche in attacco. Thuram è inamovibile ma il tecnico pensa di affiancargli Taremi, dando fiato a Lautaro. In mezzo Calhanoglu in regia con Frattesi e Mkhitaryan a supporto, mentre in fascia spazio a Dimarco e Carlos Augusto. In difesa Bisseck, De Vrij e Bastoni. Per Alonso 3-4-3 offensivo con Hincapie, Tah, e Tapsoba in difesa, a centrocampo Frimpong e Grimaldo gli uomini di fascia, Andrich e Xhaka in mezzo. Tridente offensivo composto da Wirtz, Palacios e Tella.

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Hincapie, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Palacios, Tella. All. Xabi Alonso. Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.

Precedenti

Nella sua storia l'Inter ha affrontato il Bayer Leverkusen in tre occasioni, collezionando tre vittorie. Il primo precedente risale alla Champions League 2002/2003, quando a San Siro i nerazzurri vinsero 3-2 con doppietta di Di Biagio e autogol di Butt (per il Bayer gol di Zivkovic e França). In Germania l'Inter conquistò la qualificazione ai quarti vincendo per 2-0: la gara venne sbloccata dal primo gol in nerazzurro di Obafemi Martins, mentre il raddoppio portò la firma di Emre. Terzo e ultimo precedente in epoca più recente nel 2020, quando Inter e Bayer Leverkusen si affrontarono a Dusseldorf nei quarti di finale in gara unica dell'Europa League: in quell'occasione i nerazzurri si guadagnarono l'accesso alla semifinale vincendo per 2-1 grazie ai gol di Barella e Lukaku.

Le dichiarazioni dei tecnici

Per Xabi Alonso la sfida contro l’Inter sarà un banco di prova importante per i suoi, reduci la stagione scorsa dalla vittoria in campionato ma anche dalla sconfitta in finale di Europa League con l’Atalanta. Sarà big match: “Affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa – le sue parole – Siamo pronti e allenati, ci sono aspettative alte e loro sanno esattamente cosa vogliono dentro al campo. Sanno come portare le partite dalla loro parte e sono molto maturi”. Leverkusen che ha già giocato contro Milan e Atalanta, per cui Alonso ha una idea chiara del calcio italiano: “L’Inter è una squadra vincente, ha vinto il campionato e giocato la finale di Champions due anni fa. Sono molto forti, con giocatori di qualità e uno dei migliori allenatori al mondo”, il messaggio del tecnico spagnolo. Ma attenzione al Leverkusen, squadra che non perde praticamente mai con solo 3 sconfitte in 75 partite: “Dice molto di questo club e di quanto siamo migliorati, ma vogliamo vincere sempre – ancora Alonso – Ci proveremo anche con l’Inter e vogliamo qualificarci tra le prime otto per provare a vincere ogni competizione a cui prendiamo parte”.

Grande test anche per l’Inter, che ha qualche assenza. I nerazzurri saranno senza Acerbi, Pavard e Dumfries e la sfida contro il Leverkusen sarà un altro test attitudinale per le ambizioni interiste in campo internazionale. Il pensiero di Inzaghi alla vigilia del match: “Abbiamo fatto un ottimo cammino, sappiamo che tra 17-18 punti dovrebbe esserci la certezza degli ottavi, mancano tre partite e già da Leverkusen vogliamo fare il massimo – le parole del tecnico in conferenza stampa – Sarà una partita difficile, contro una delle squadre più forti d’Europa che ha perso solo 3 partite. Servirà alzare l’attenzione in tutte le fasi”. Inzaghi ha poi ricordato che il percorso europeo dell’Inter non è iniziato nella finale di due anni fa, ma in precedenza: “Abbiamo creato un grande gruppo con tifosi e spogliatoio, il nostro cammino non parte da Istanbul perché anche l’anno prima abbiamo fatto grandi partite contro Real e Liverpool. Per noi è stato un orgoglio”, il messaggio di Inzaghi. E sul match contro Xabi Alonso c’è chiarezza su cosa serve: “Nelle ultime partite abbiamo fatto bene concedendo molto poco e domani dovremo dare seguito a queste prestazioni. Servirà alzare il livello di attenzione perché affrontiamo una squadra con tanta qualità e con non dà punti di rifornimento”.

Dove vederla in tv

La partita tra Bayer Leverkusen e Inter si gioca martedì 10 dicembre alle ore 21 alla Bay Arena, con diretta esclusiva sui canali Sky Sport, in particolare Sky Sport 1, 201, e Sky Sport 252. In streaming su Sky Go e Now Tv.