Inter, tutto facile. Thuram: "Grande partita contro un avversario difficile"

Milano, 30 agosto 2024 – Una volta di più, Inter-Atalanta finisce coi bergamaschi senza vittoria. L'ex Gasperini non aveva mai vinto al Meazza contro la sua vecchia squadra e la sua striscia negativa continua in una serata fortemente negativa per i bergamaschi e piena di buone notizie per il suo collega, Simone Inzaghi. Su tutte la vittoria per 4-0 e la prestazione pazzesca di Marcus Thuram, autore di una doppietta e di un autogol propiziato. "E' solo la terza giornata, non c'è alcun segnale da mandare - prova a nascondersi il francese - Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario molto difficile. Siamo molto felici. Il gol di Barella? Lui fa solo gol spettacolari. In allenamento lo fa sempre, oggi gli è riuscito e sono contento per lui".

"Una partita che sembra facile vista da fuori, ma con l'Atalanta è sempre dura - aggiunge Barella dai microfoni di Dazn -. L'intensità è sempre alta contro di loro. Siamo stati bravi a chiudere la partita perché tenerla aperta con loro è un rischio. Il gol? Provo ad allenare quella tipologia di tiro, bisogna anche essere fortunati. Sono contento soprattutto perché era il secondo e ci ha permesso di prendere un po' di distanza".

Unica nota negativa, le condizioni a fine partita di due giocatori sostituiti nel corso del secondo tempo. Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, come segnalato dal club, sono infatti stati sostituiti nel secondo tempo a causa di due affaticamenti muscolari. Per il difensore italiano al soleo della gamba destra, per il centrocampista turco ai rotatori dell'anca sinistra.