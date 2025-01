Il premio della Lega di A. Simone Inzaghi “mister“ di dicembre

Il premio “Philadelphia Coach Of The Month“ di dicembre è stato assegnato all’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. La consegna del trofeo avverrà domani prima di Inter-Bologna. Il premio è stato assegnato da una giuria che ha valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento tenuto durante le gare. "A dicembre l’Inter ha avuto un rendimento eccellente, in 4 partite altrettante vittorie con 14 reti segnate e una subìta" ha dichiarato l’AD di Lega A De Siervo.