Inter, infortunio di Bastoni. Spalletti: “Dottori pessimisti, lui ottimista”

Milano, 2 settembre 2024 – “L'infortunio di Alessandro Bastoni? I dottori erano stati un po' più pessimisti, lui è molto più ottimista sulla possibilità di mettere tutto a posto in pochi giorni”. Così il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti sul difensore dell'Inter, uscito nell'ultima partita contro l'Atalanta per un affaticamento al soleo della gamba destra.

Convocato in azzurro per i prossimi impegni in Nations League (venerdì, ore 20.45, contro la Francia e lunedì, stessa ora, con Israele), Bastoni potrebbe dunque recuperare prima del previsto: “Abbiamo visto cosa è successo durante la partita, l'ha chiamato Buffon e poi anche io. Il giocatore era ottimista – le parole di Spalletti – già dalla mattina dopo. Anche oggi era della stessa idea. Valuteremo la situazione giorno dopo giorno e poi prenderemo la decisione più corretta”.

Tra i convocati nerazzurri ci sono anche Federico Dimarco e Davide Frattesi, oltre a Bastoni. Non Matteo Darmian, per scelta tecnica, né Nicolò Barella: per il centrocampista, invece, si tratta di un assenza prevista. “Si è sottoposto questa mattina a intervento endoscopico ai seni paranasali per sinusite presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'intervento è perfettamente riuscito”, la nota dell'Inter.

Qualche giorno di riposo, poi il ritorno agli allenamenti con il gruppo di Simone Inzaghi la prossima settimana. Così, ancora Spalletti, sulla mezz'ala: “Lo aspetto per la prossima convocazione. Ho fiducia nel ragazzo: aveva difficoltà respiratorie, un bene metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio”.