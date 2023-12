Inter-Bologna, segui la diretta degli ottavi di Coppa Italia

Milano, 20 dicembre 2023 – Davanti a uno stadio Meazza praticamente sold out questa sera, a partire dalle 21, l’Inter, capolista del campionato di serie A, e il Bologna, vera sorpresa della stagione con l’attuale quarta piazza in zona Champions League si affrontano negli ottavi di Coppa Italia per cercare di avanzare in una competizione che l’anno scorso aveva visto trionfare proprio i nerazzurri di mister Inzaghi. Partita secca con eventuali supplementari e rigori.

Le formazioni ufficiali

​Inter (modulo 3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Lautaro, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi

Bologna (modulo 4-2-3-1): Ravaglia; Corazza, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Aebischer, Moro; Saelemaekers, Fabbian, Urbanski; Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta

Segui la diretta