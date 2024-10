Inter-Juventus: Asllani per Inzaghi, Conceicao per Motta. Probabili formazioni e orario tv

Milano, 26 ottobre 2024 - San Siro ospita il big match della nona giornata di Serie A, con l’Inter pronta a confrontarsi con l’imbattibilità esterna della Juventus, l’unica squadra in Europa a non aver subito gol fuori casa. I nerazzurri, forti di 13 reti realizzate su azione, sfidano la solidità difensiva della squadra di Thiago Motta, capace di arginare gli avversari con una precisione del 91% nei passaggi. Il Derby d’Italia propone anche il duello tra due centravanti in cerca di gloria: Lautaro Martínez, senza gol in casa da febbraio, e Dusan Vlahovic, che non ha mai segnato al Meazza in carriera. Milanesi e torinesi, con traiettorie opposte per età media – i nerazzurri i più anziani della serie A e la Vecchia Signora tra le più giovani – sono pronti ad un confronto aperto per contendersi la testa del gruppo delle inseguitrici al Napoli capolista.

I precedenti

Questa sarà la 183ª sfida tra Inter e Juventus in Serie A; i bianconeri conducono per 87 vittorie a 49, completano il quadro 46 pareggi. Contro nessuna squadra la Vecchia Signora ha ottenuto più successi nella sua storia nel torneo (a quota 87 anche contro la Lazio). La Juventus è la squadra contro cui l’Inter ha subito più sconfitte in Serie A: 87 (il 13% delle partite perse in totale dai nerazzurri nella competizione); tuttavia, i bianconeri hanno ottenuto soltanto due successi nelle ultime sei sfide (2N, 2P) in campionato contro i nerazzurri. Grande equilibrio nelle ultime otto sfide tra Inter e Juventus in Serie A: tre successi per parte e due pareggi, con esattamente otto gol a testa. L’Inter ha vinto l’ultimo confronto con la Juventus in campionato (1-0 lo scorso 4 febbraio) e non ottiene due successi di fila contro i bianconeri in Serie A dal periodo tra il novembre 2003 e l’aprile 2004, con Alberto Zaccheroni allenatore del club meneghino. L’Inter potrebbe inoltre mantenere la porta inviolata in due partite di fila contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2010. La Juventus è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette gare (3V, 3N) in cui ha affrontato l’Inter in Serie A con entrambe le squadre nelle prime tre posizioni in classifica a inizio giornata, perdendo tuttavia la più recente di queste: 0-1 lo scorso 4 febbraio (autogol di Federico Gatti).

Le parole di Inzaghi

"Tutti sappiamo l’importanza della partita, cosa comporta per la nostra società e per i tifosi - le dichiarazioni di Simone Inzaghi nella classica conferenza stampa di vigilia - È la nona di campionato, non sarà una sfida decisiva ma sarà importante, si affrontano due ottime squadre che hanno avuto praticamente lo stesso cammino in Campionato e Champions. L’Inter arriva bene alla sfida, con una striscia di cinque vittorie consecutive, purtroppo però abbiamo avuto qualche problemino che ci limiterà un po’ in queste cinque partite che ci porteranno alla sosta. I giocatori però sono pronti, sono ben allenati e domani cercherò di mettere in campo la migliore formazione per fare una grande gara contro la Juventus. Penso che quest’anno c’è un campionato aperto con tante squadre che hanno investito tantissimo, sarà molto più equilibrato rispetto agli ultimi due. La Juve con Thiago Motta? Ha cambiato i suoi principi: Allegri aveva i suoi e Motta i suoi. Allegri ha fatto un grande percorso, è un allenatore che stimo molto, come stimo Thiago Motta, abbiamo avuto partite difficilissime contro il suo Bologna, adesso allena la Juventus che ha fatto un buon percorso fino ad oggi, senz'altro sarà una Juventus molto competitiva".

Le dichiarazioni di Thiago Motta

"C’è sempre voglia di andare in campo, affrontiamo ogni avversario al massimo e siamo determinati a fare la nostra partita con l’obiettivo di fare quello che sappiamo fare. Ogni sfida è una storia diversa, dovremo essere bravi a portare il match dove conviene a noi. Per il match contro l'Inter - ha detto Thiago Motta - non recupereremo nessun giocatore: tutti quelli che erano a disposizione per la partita di Champions League contro lo Stoccarda di martedì faranno parte del gruppo che andrà a Milano ad affrontare l’Inter. Alla Juventus le esigenze sono altissime, giustamente vista la storia del Club. Se si vince o si perde però noi dobbiamo sempre pensare alla prossima sfida: non dobbiamo né celebrare un successo, né rammaricarci per un passo falso. Ci aspetta una grande partita e siamo fortemente concentrati solo su quello. Vivo bene questa vigilia e questa attesa, perché per me resta “la prossima partita”: andiamo al campo al 200% come facciamo sempre in ogni allenamento e in ogni incontro. Poi il risultato non può essere sempre positivo, ma noi proviamo a prenderci il massimo e a lavorare nel modo giusto come abbiamo sempre fatto. L’Inter ha esperienza, ha vinto lo Scudetto e con il Napoli sono le favorite nella corsa al campionato. È una squadra forte, ma noi dobbiamo fare bene quello che abbiamo preparato: avere in mente come muoverci e portare la sfida verso le nostre caratteristiche e non le loro. Nessuna partita va affrontata in maniera diversa, ma tutte dando il massimo di se stessi: superato questo match, mancheranno ancora tantissime, ma veramente tantissime, sfide ancora da disputare. Si affrontano due grandi squadre con ottimi giocatori in campo: dobbiamo fare un’ottima fase difensiva e altrettanto un'ottima fase offensiva, facendo attenzione alle transizioni che restano uno dei punti forti dell’Inter".

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Orario e dove vedere la partita

Inter-Juventus è in calendario per domenica 27 ottobre, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrà trasmessa da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. L'incontro sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251). Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn, Sky Go e Now.

La designazione arbitrale

Ecco la squadra arbitrale per l'incontro: a dirigere la sfida sarà Guida, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio. Quarto ufficiale Colombo, VAR Mazzoleni e AVAR Fabbri.

