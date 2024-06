Inter, Valentin Carboni giocherà la Copa America con l'Argentina

Milano – Valentin Carboni ha avuto la sua occasione e l'ha sfruttata. Ha dimostrato, nel test dell'Argentina contro il Guatemala finito 4-1 con doppiette di Lautaro Martinez e Messi, di avere la stoffa per poter stare coi "grandi" dell'albiceleste. Si è guadagnato un calcio di rigore e i complimenti sia dei due giocatori andati a segno nella partita che del ct Lionel Scaloni, che alla fine ha deciso di non "tagliarlo" in vista della Copa America.

Il giovane interista, tornato all'Inter dopo la buona stagione in prestito al Monza, giocherà quindi il torneo continentale e solo dopo sarà a disposizione di Simone Inzaghi. Sebbene le voci di mercato sul ragazzo non manchino, ad oggi l'ipotesi più probabile è che venga comunque messo a disposizione del tecnico nerazzurro una volta terminate le vacanze e che poi si decida il da farsi, seguendo sia le indicazioni dell'allenatore che le necessità del club, a cui potrebbero servire fondi per la campagna acquisti.

"Ha un grande presente e futuro, dobbiamo approfittarne - ha detto di lui Lionel Messi - Ci sono tanti ragazzi che crescono con grande forza. Da quando siamo arrivati Carboni negli Stati Uniti si allena con noi. Io lo avevo giù visto in Under 20, ma è cresciuto tantissimo: è un giocatore diverso, molto più allenato e con una qualità strepitosa".