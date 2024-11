Inter, difesa verde. Bisseck al rinnovo. Occhi su Bertola

Il nuovo corso dell’Inter è giovane. Giovane e di talento. Se serviva una conferma, per capirlo, ieri è arrivata una notizia che segue la linea verde: rinnovo per Yann Bisseck, 23 anni, a contratto fino al 2029 con un raddoppio dell’ingaggio da 700mila euro a un milione e mezzo. Il premio a un giocatore che ha avuto una crescita esponenziale. Un anno fa, di questi tempi, aveva accumulato una manciata di minuti in campionato e Inzaghi ne aveva richiesto i servigi giusto in Champions League a Lisbona, con la qualificazione agli ottavi di finale già in tasca, nell’undici infarcito di seconde linee a caccia di spazio.

Al momento dell’infortunio di Pavard con l’Atalanta, però, il ragazzo ha risposto. Ha segnato due volte, contro Lecce e Genoa, crescendo in maniera evidente. Non ha fatto una piega nemmeno quando quest’anno gli è stato chiesto di traslocare da destra a sinistra, in partite decisive (nel finale a Roma sullo 0-1 e per tutta la sfida contro l’Arsenal). Parallelamente alle prove superate, attorno a Bisseck hanno cominciato a suonare sirene ben udibili. Dalla Spagna si è parlato addirittura del Real Madrid, dalla Germania di una possibile convocazione in nazionale maggiore. Urgeva dare un segnale ed è arrivato col rinnovo, che garantisce forza al club in caso di offerta economicamente importante e un futuro da possibile pilastro se invece deciderà di restare, raccogliendo l’eredità di compagni di squadra più avanti in età: Acerbi (37 a febbraio) o De Vrij (33 nello stesso mese).

In chiave futura l’Inter si è quasi assicurata un altro elemento dalle rosee prospettive. Nicolò Bertola, ventunenne nel giro azzurrino, di proprietà dello Spezia ma in scadenza al prossimo giugno. Ha rifiutato il rinnovo al doppio dell’ingaggio attuale e per non perderlo a zero i liguri stanno lavorando con l’Inter a una possibile cessione a gennaio. Con la promessa di un nuovo prestito allo Spezia fino a giugno e magari anche nella stagione successiva. In cambio i nerazzurri potrebbero cedere, sempre in prestito, per il 2025/26 un altro giovane in rampa di lancio oppure (se i liguri dovessero salire in Serie A) quel Francesco Pio Esposito che già oggi è in Liguria a titolo temporaneo e senza accordi sul riscatto. Esposito aspetterà la primavera per decidere del suo futuro, potrebbe tentare l’avventura in A anche con una maglia diversa. Bertola, invece, ha già fatto capire al suo entourage di gradire molto la destinazione nerazzurra.