Inter-Frosinone, Cuadrado ancora out. Tutte le scelte di Inzaghi

Milano, 11 novembre 2023 – Nemmeno domani contro il Frosinone ci sarà Juan Cuadrado tra i giocatori disponibili per Simone Inzaghi. L’esterno colombiano è ancora fuori per via di una fastidiosa tendinite accusata in nazionale contro il Venezuela a settembre, ha provato a tornare con il Bologna nel secondo tempo della gara pareggiata contro i felsinei ma continuando ad avvertire dolore ha deciso di riprendere con le terapie ed è tuttora fuori.

In conseguenza della prolungata assenza non è stato chiamato dal commissario tecnico colombiano per le sfide che la sua rappresentativa affronterà nelle prossime due settimane e rimarrà quindi ad Appiano Gentile dove potrà lavorare per tornare nella gara da ex contro la Juventus.

Difficile, ovviamente, che Inzaghi possa schierarlo titolare allo Stadium dopo così tanto tempo in infermeria, ma già avere a disposizione il colombiano (in un ambiente che potrebbe essergli ostile dopo il cambio di maglia estivo) vorrebbe dire poter utilizzare le doti in uno contro uno del laterale, unico per caratteristiche nella rosa nerazzurra.

Nel frattempo, in vista di domani, Simone Inzaghi dovrebbe riportare tra i titolari diversi giocatori rimasti inizialmente fuori nella gara con il Salisburgo. Darmian tornerà in difesa perché Dumfries ha smaltito l’affaticamento che ne ha consigliato l’esclusione in Austria ed è pronto a piazzarsi a tutta fascia a destra.

Sul lato opposto Dimarco sostituirà Carlos Augusto, in mezzo Barella prenderà il posto di Frattesi e in avanti Martinez ricomporrà la coppia titolare con Thuram, lasciando in panchina Sanchez.