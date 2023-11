Inter-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla

Milano, 11 novembre 2023 - L’Inter di Simone Inzaghi, archiviato il passaggio del turno in Champions League, si rituffa in campionato dove nel posticipo del dodicesimo turno ospiterà il temibile Frosinone di Eusebio Di Francesco. Per i nerazzurri c’è la missione di continuare nel momento positivo e confermare la vetta in classifica con due punti sulla Juventus, impegnata con il Cagliari, e arrivare alla sosta da capolista. E dopo le nazionali ci sarà proprio il big match di Torino proprio contro i bianconeri. Prima, però, il Frosinone di Di Francesco che ha già dimostrato in questo avvio di campionato di avere qualità importanti per giocarsi tutte le partite. All’apparenza può sembrare una partita scritta ma in Serie A di facile non c’è nulla.

Probabili formazioni

Simone Inzaghi dovrebbe fare affidamento sui titolarissimi, anche perché ha optato per qualche cambio in Champions League e ha potuto gestire le energie nella settimana da tre partite. In difesa, con Pavard fuori, spazio a Darmian braccetto con Acerbi e Bastoni, sulle fasce Dumfries da una parte e Dimarco dall’altra, in mezzo confermato il solito terzetto con Calhanoglu in mezzo e Barella e Mkhitaryan ai lati. Davanti, manco a dirlo, Lautaro e Thuram. Nel Frosinone 4-2-3-1 con Oyono, Romangoli, Okoli e Marchizza in difesa, in mezzo Barrenechea e Mazzitelli come diga, Soulé e Ibrahimovic esterni di attacco con Reinier tra le linee, prima punta Cuni.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mhikitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Oyono, Romagnoli, Okoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cuni. All. Di Francesco

Le parole di Di Francesco

Come di consueto ha deciso di non parlare Simone Inzaghi alla vigilia del match, mentre il suo collega Di Francesco si è concesso alla stampa due giorni prima. Il tecnico dei ciociari è consapevole che per fare l’impresa servirà un pizzico di incoscienza e coraggio: “Bisogna superarsi per competere con l’Inter - le sue parole - I nerazzurri sono una corazzata con tante armi a disposizione e quello che fa più paura è la consapevolezza che hanno. Sarà difficile ma andremo a fare la nostra partita con entusiasmo”. Si diceva dell’incoscienza, fattore che se preso in maniera positiva può generare vere e proprie imprese: “Ci deve essere per poter pensare di fare risultato, per cui contro giocatori così forti dobbiamo metterci sana incoscienza”. Poi c’è l’ambiente di un San Siro sempre stracolmo e anche qui servirà isolarsi: “Dico sempre ai miei di tapparsi le orecchie. Sarà una partita difficile e contro una big ma questo non significa andare là a difendersi”. La squadra di Inzaghi, però, ha la possibilità di arrivare da capolista alla terza e ultima sosta per le nazionali e con alle viste, il 26 novembre, la sfida con la Juve.

Dove vederla in tv

Inter-Frosinone si gioca come posticipo domenicale della dodicesima giornata. Calcio d’inizio alle ore 21 di domenica 12 novembre allo stadio Meazza in San Siro Milano. Diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn, visibile su apposita app ma anche sul canale Dazn 2 di Sky per chi ha doppio abbonamento. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia e Marco Parolo.