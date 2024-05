Inter-Frosinone, ancora turnover per Inzaghi. Il tecnico allenatore del mese di aprile

Milano – L'Inter si prepara per un nuovo impegno di campionato nella terzultima giornata di Serie A. Domani sera alle 20.45 al Benito Stirpe ci sarà infatti la sfida contro i padroni di casa del Frosinone, nella quale i nerazzurri proveranno a rialzarsi dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Simone Inzaghi, col titolo di campione d'Italia già in tasca, dovrebbe di nuovo affidarsi ad alcune seconde linee, come già è accaduto lo scorso fine settimana a Reggio Emilia. Secondo quanto filtra da Appiano Gentile, infatti, potrebbero trovare di nuovo spazio Frattesi e Asllani a centrocampo, ma anche Bisseck in difesa e Arnautovic in attacco. Martinez e Thuram si giocano l'ultima maglia: l'argentino potrebbe voler consolidare la prima posizione nella classifica cannonieri pur avendo un buon margine sul primo inseguitore (ha 23 reti contro le 16 di Vlahovic).

Nel frattempo oggi Simone Inzaghi ha vinto il suo terzo titolo di allenatore del mese, relativo ad aprile, istituito dalla Lega Serie A. “Il mese di aprile ha sancito il trionfo dell’Inter in campionato, sotto la guida di Simone Inzaghi che ha condotto i suoi alla conquista della seconda stella – dice l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Il terzo premio stagionale come Coach Of The Month, dopo quelli di ottobre e gennaio, conferma la continuità dimostrata lungo l’arco di tutta la stagione dal tecnico nerazzurro, che ha saputo gestire alla perfezione le risorse della rosa, mantenendo sempre alto il livello del gioco espresso”.

Frosinone-Inter, probabili formazioni

Frosinone (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Gelli, Valeri; Brescianini, Soulé; Cheddira. All. Di Francesco.

Inter (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Barella, Carlos Augusto; Martinez, Arnautovic. All. Inzaghi.

Arbitro: Giua.

Diretta tv: ore 20.45 su Dazn.