Frosinone-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Frosinone, 9 maggio 2024 – Una sconfitta inopinata contro il Sassuolo e la necessità di chiudere nel migliore dei modi il campionato, nonostante un titolo già vinto, una lotta salvezza che passa dallo stadio di casa e con due punti di vantaggio sulla zona calda. Sono questi i temi di Frosinone-Inter, in programma venerdì 10 maggio allo stadio Stirpe. Archiviata la battuta di arresto con il Sassuolo di Ballardini, in cui forse l’eco della festa scudetto è rimasto nelle gambe e nella testa, la squadra campione d’Italia vuole onorare l’impegno fino alla fine, a partire dalla partita di Frosinone che vale tanto in ottica lotta retrocessione esattamente come quella di Reggio Emilia. E altri regali l’Inter non vorrà farne. Dall’altra parte c’è il Frosinone, che ha costruito la sua classifica in casa e arriva alla sfida con una striscia di quattro pareggi e una vittoria nelle ultime cinque. I ciociari sono pronti a mettere in campo tutto quello che hanno e toccherà all’Inter dimostrare di essere ancora connessa con il finale di stagione. Verona, Cagliari, Empoli, Udinese e Sassuolo saranno spettatrici interessate perché a tre giornate dalla fine ogni punto può valere una salvezza o una retrocessione e quelli contro pronostico valgono doppio.

Probabili formazioni

Dopo il turnover di Reggio Emilia Simone Inzaghi dovrebbe rispolverare qualche titolare, ma non tutti. Spazio allora a De Vrij e Bastoni dietro, ma il terzo dovrebbe essere Bisseck, sulle fasce Darmian e Dimarco, in mezzo torna il terzetto con Calhanoglu in mezzo e Barella e Mkhitaryan ai lati. In attacco Thuram e uno tra Sanchez e Arnautovic con Lautaro inizialmente in panchina. I ciociari di Di Francesco con il 3-4-3 con Lirola, Okoli e Bonifazi (Romagnoli è out) davanti a Cerofolini, a centrocampo Mazzitelli e Brescianini in mezzo, Zorteza e Valeri sulle fasce. Davanti tridente Soulé, Cheddira e Gelli.

FROSINONE (3-4-3): Cerofolini; Lirola, Okoli, Bonifazi; Zortea, Mazzitelli, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira, Gelli. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.

Statistiche Opta

Il Frosinone ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 32 disputate in questo campionato e tra le squadre che hanno collezionato almeno tre clean sheet di fila l’ultima a retrocedere è stato il Genoa nel 2022. Stirpe stadio d'oro. Il Frosinone ha conquistato il 78% dei propri punti in casa in questo campionato di Serie A e solo il Granada (86%, 18/21) nei maggiori cinque campionato europei in questa stagione ha fatto meglio. I campioni d'Italia invece non vogliono raggiungere un record negativo di tanti anni fa. L’Inter ha perso l’ultima partita di campionato, 0-1 contro il Sassuolo; l’unica volta in cui l’Inter ha perso più di una partita di fila a Scudetto già conquistato è stata nel 1953, ci furono addirittura tre sconfitte di fila, e in generale nell’era dei tre punti a vittoria i nerazzurri hanno collezionato otto successi, un pareggio e due sconfitte da campioni. C'è poi un toro a digiuno di gol. Lautaro Martínez non segna in Serie A dal 28 febbraio contro l’Atalanta, in totale fanno sette partite, e solo una volta ha registrato una striscia più lunga senza reti nel torneo, con otto nel periodo tra il dicembre 2021 e il febbraio 2022. Lautaro vorrebbe raggiungere Lukaku, ovvero l’ultimo calciatore dell’Inter a realizzare più di 23 reti: il belga chiuse infatti a 24 tre anni fa. L’Inter ha segnato 13 gol su rigore in questo campionato (record nei maggiori cinque campionati europei), nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05) solo due squadre hanno realizzato più gol dal dischetto in un singolo campionato: il Milan 15 nel 2020/21 e la Lazio 15 nel 2019/20 – il Frosinone è terzo in questo campionato per rigori calciati (10, meno solo di Roma – 11 – e Inter – 14).

Precedenti

Sono 5 i precedenti tra Frosinone e Inter con 5 successi nerazzurri. Il primo precedente risale al 22 novembre 2015 quando a San Siro l’Inter vinse 4-0, mentre sono solo due i precedenti in Ciociaria. Il 9 aprile 2016 i nerazzurri vinsero di misura 0-1 con gol di Mauro Icardi al 74’ minuto, mentre il 14 aprile 2019 ancora successo esterno, stavolta 1-3, con i gol di Nainggolan, Perisic e Vecino, intervallati da quello di Cassata.

Le parole di Di Francesco

Si concentra sul Frosinone Eusebio Di Francesco. Il tecnico dei ciociari guarda alla prestazione dei suoi e non tanto alla forza dell’Inter. Questo il suo pensiero alla vigilia della partita: “Dobbiamo concentrarci su noi stessi, abbiamo una grande motivazione e dobbiamo prevalere su questo aspetto - le sue parole - Siamo padroni del nostro destino e non sappiamo chi faranno giocare. Partita più importante della stagione? E' vero perché può essere la gara jolly di questo momento per raggiungere il nostro obiettivo”. La salvezza del Frosinone passa dallo Stirpe, dove i ciociari hanno raccolto quasi l’80% dei punti. E da qui alla fine saranno due partite su tre in casa: “Abbiamo costruito tanto della nostra classifica in casa e mi auguro che questo trend prosegua, ma siamo cresciuti in trasferta e a Empoli per calore sembrava di stare in casa”, il commento di Eusebio. A tre partite dalla fine conta certamente la tattica ma forse ancora di più la psicologia. E proprio sul punto di vista mentale sta lavorando Di Francesco: “Continuo a parlare con i calciatori e preparare la gara dal punto di vista motivazionale è importante. Poi servirà portare tutto in campo e serve rafforzare ciò che è stato fatto fino adesso”.

Dove vederla in tv

Frosinone-Inter si disputerà venerdì 10 maggio alle 20.45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet. I telecronisti saranno Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

Leggi anche - Europa League, la guida alle semifinali di ritorno