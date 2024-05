Europa League, semifinali di ritorno in tv: Roma per la remuntada, l’Atalanta riparte dal pari

Milano, 8 maggio 2024 – Una finale tutta italiana in Europa League? Possibile, ma senza dubbio complicata. Da una parte la Roma deve compiere una vera e propria impresa a casa del Leverkusen rimontando due reti di svantaggio, infliggendo quella che sarebbe la prima sconfitta stagionale degli imbattibili di Xabi Alonso. Situazione sicuramente più agevole, ma non tranquilla, per l’Atalanta che giocherà in casa contro l’Olympique Marsiglia dopo il pareggio 1-1 all’andata. Entrambe le partite si giocheranno giovedì 9 maggio alle ore 21. Vediamo in dettaglio le due gare, le probabili formazioni e dove seguire i match in tv.

La Roma senza paura, tutto per tutto a Leverkusen

Negli occhi di tutti gli italiani, e dei tifosi giallorossi in particolare, c’è ancora la rete fallita da Tammy Abraham di testa nel finale della gara d’andata. Un ipotetico gol che avrebbe alleviato il dolore della sconfitta contro il perfetto Bayer Leverkusen e che, quindi, avrebbe reso lievemente più agevole la gara di ritorno. La Roma ha dimostrato di poter mettere in difficoltà il Leverkusen con la traversa di Lukaku, il tiro di Pellegrini e il colpo di testa di Cristante, poi il primo gol del match è arrivato solo grazie a una follia di Rick Karsdorp. De Rossi dovrà preparare al meglio anche il contenimento su Jeremie Frimpong, una vera e propria scheggia impazzita sulla corsia di destra. La seconda rete è tutta opera di Andrich che da fuori l’ha fatto letteralmente bellissimo. Il Leverkusen è imbattuto ma non è imbattibile, come visto varie volte sia in Bundes che in Coppa, la Roma deve necessariamente giocarsi il tutto perché alla Bay Arena non ci sarà domani. Di seguito le probabili formazioni, con De Rossi che scioglierà all’ultimo il dubbio su Paulo Dybala, uscito per un affaticamento contro la Juventus.

Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz.

Roma (4-3-3): Svilar; Llorente, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

L’Atalanta per la prima finale Europea

Al Velodrome il gol di Mbemba ha subito spento l’entusiasmo dopo la rete di Gianluca Scamacca, un vero e proprio uomo in più in questa avventura europea. I francesi si sono dimostrati una squadra molto abile nel costruire partendo dal centro per poi far correre gli esterni e cercare Pierre Emerick Aubameyang, ma estremamente vulnerabile quando la palla viene mossa molto velocemente e in verticale al limite dell’area di rigore. Presumibilmente ci aspetta una partita giocata a ritmi alti, soprattutto se una delle due squadre dovesse passare in vantaggio, esattamente come capitato all’Atalanta all’andata. Contenere le sfuriate di Aubameyang e Sarr, controllando le possibili sovrapposizioni di Luis Henrique e Clauss sarà fondamentale per strappare il pass per Dublino. Lato formazioni, Gasperini pronto a rimettere in campo la miglior formazione possibile dopo il turnover con la Salernitana in campionato, dunque pronti Scamacca, De Ketelaere e Koopmeiners davanti, ma attenzione a Lookman che si gioca una maglia da titolare. Intoccabili De Roon a centrocampo e il trio Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, mentre in porta, come sempre in coppa, ci sarà Juan Musso. Di seguito le probabili formazioni.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic; Scamacca.

Marsiglia (5-3-2): Lopez; Clauss, Murillo, Mbemba, Balerdi, Luis Henrique; Harit, Kondogbia, Veretout; Sarr, Aubameyang

Tutte le partite

Giovedì 9 maggio ore 21, gare in contemporanea Bayern Leverkusen – Roma (2-0) Atalanta – Olympique Marsiglia (1-1)

Dove vedere le semifinali di Europa League

Le due semifinali di ritorno di Europa League saranno visibili sia su Sky che su Dazn, inoltre una delle due gare sarà tramessa in chiaro dalla Rai. In particolare, Bayer Leverkusen-Roma sarà trasmessa su Dazn, Sky e proprio Rai 1. Dunque, per godersi la sfida agli abbonati Dazn basterà connettersi all'app tramite Smart tv o i propri dispositivi, per chi possiede l’abbonamento Sky il canale di riferimento sarà Sky Sport, mentre per tutti gli altri diretta Rai 1 con ampio prepartita. La sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Olympique Marsiglia sarà disponibile su Dazn e Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 253.