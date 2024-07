Inter, il giorno di Josep Martinez. Buchanan ko, non c’è fretta di sostituirlo

Il Genoa per cominciare, il Como per finire. Il calendario dell'Inter campione d'Italia per la Serie A 2024/25 sarà subito un tuffo nel passato per l'ultimo arrivato di casa nerazzurra, Josep Martinez, impegnato oggi nell'iter di visite mediche, firme e impegni per i canali ufficiali del club. I liguri furono la prima avversaria anche nel primo anno di Inzaghi sulla panchina nerazzurra, terminato con un secondo posto che ha fatto male almeno finché non è stato cancellato dal recente successo della seconda stella.

Il derby di Milano arriverà alla quinta giornata, il 22 settembre (salvo anticipi) e nuovamente alla ventitreesima (2 febbraio). Le sfide con la storica rivale Juventus saranno invece alla nona (27 ottobre) e alla venticinquesima (16 febbraio a Torino): le gare di ritorno con bianconeri e rossoneri arriveranno quindi nello stesso mese, con in mezzo la Fiorentina a San Siro.

I dirigenti nerazzurri, che oggi sono in sede insieme a Josep Martinez (costato 15 milioni bonus compresi per il cartellino e 1,5 l'anno di ingaggio per cinque stagioni) e il suo entourage, rifletteranno nelle prossime settimane sull'opportunità di acquistare un nuovo esterno sinistro dopo il grave infortunio occorso a Buchanan. Il canadese è stato operato per la frattura della tibia destra, tornerà non prima di quattro mesi. Ad oggi l'intenzione sembra quella di agire con calma, visto che il mercato sarà aperto per altri due mesi circa e diversi giocatori verranno valutati in ritiro da Inzaghi.