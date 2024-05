Inter, Inzaghi: "Stagione fantastica". Marotta su Lautaro: "Ottimismo per il rinnovo"

Verona, 26 maggio 2024 - Non hanno lesinato spettacolo in una serata di festa, da ultimo giorno di scuola ma comunque con giocate di alta classe. Verona e Inter chiudono la stagione con un bel 2-2, doppio Arnautovic da una parte, Noslin e Suslov dall’altra, e per Simone Inzaghi è tempo di bilanci e di pensare al futuro, con un rinnovo di contratto per diventare l’allenatore di lungo periodo per l’Inter. Ci sarà da difendere il tricolore conquistato quest’anno e anche tentare l’assalto alla Champions League. Dall’altra parte c’è Marco Baroni, che ha fatto un autentico miracolo a salvare il Verona nonostante tutte le cessioni di gennaio, ottimo anche Sean Sogliano nel pescare i sostituti a basso prezzo, ma sul suo futuro ancora non c’è stata una decisione. Sono due salvezze consecutive dopo quella dell’anno scorso a Lecce.

Inzaghi: "Stagione fantastica”

Si gode la seconda stella Simone Inzaghi che ora potrà fare un po’ di vacanza prima di rituffarsi in estate nella preparazione pre stagionale dell’Inter campione d’Italia. Il tecnico ha parlato così dopo l'ultima partita di campionato: “Chiudiamo una stagione fantastica e il merito va condiviso con tutti - le sue parole - Penso alla società, i calciatori, lo staff, i magnifici tifosi. Mi piace parlare del mio staff, perché sono tre anni che cerchiamo di dare il meglio possibile all’Inter e sono tutti fondamentali”. Solo carezze verso la squadra per Inzaghi che ha dedicato un altro pensiero ai giocatori: "Sono stati fantastici, strepitosi. Il cammino è stato entusiasmante e concludiamo un grande percorso iniziato il 13 luglio”. Dalla prossima stagione arriveranno anche Taremi e Zielinski, ma per ora ogni pensiero di Inzaghi è per i 23 che ha allenato quest’anno: “Li vorrei tutti con me, c’è chi ha giocato di più e chi di meno ma tutti hanno dato un grande contributo - ancora Inzaghi - Non voglio parlare dei singoli, mi piace parlare di un gruppo che ha fatto 29 vittorie”.

Marotta: “Oaktree qui a lungo”

In casa Inter c’è stato in settimana anche il passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree, che si è impossessato dell’Inter dopo la mancata restituzione del prestito. Al timone ci sarà sempre Beppe Marotta che ha già incontrato i vertici di Oaktree e c’è tutta l'intenzione di mantenere l'Inter ai vertici del calcio italiano ed europeo. Queste le parole dell’Ad: “Sono tranquillo, il confronto è stato positivo e le idee si Oaktee sono molto chiare. Non saranno qui con una toccata e fuga ma vogliono fare una programmazione a lungo termine con alla base la sostenibilità del club”. Un altro caso spinoso è invece il rinnovo di Lautaro. La strada sembrava spianata ma negli ultimi giorni c’è stato un rallentamento. Non dovrebbe essere un problema economico ma burocratico: “Abbiamo dovuto rallentare per questioni burocratiche, ma ci sono i presupposti per arrivare alla fumata bianca perché c’è la grande volontà del calciatore di continuare con noi”.