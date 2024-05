Inter, l’ora della verità. Dieci giorni per decidere. Zhang si tiene la società ma l’orizzonte è la cessione

Il momento della verità sta per arrivare. Mancano dieci giorni, poi scatterà la scadenza (fissata per il 20 maggio) del prestito che Oaktree ha accordato tre anni fa a Steven Zhang per avere immediatamente 275 milioni, da restituire con interessi al 12% per un totale che oggi è arrivato a circa 385. Un centinaio di questi sono stati tenuti in cassa, i restanti hanno permesso di portare avanti la società in questi anni, assieme a un lavoro su ingaggi e spese per i cartellini grazie al quale il bilancio è sempre andato in miglioramento. Quello che sarà chiuso al prossimo 30 giugno dovrebbe avere un passivo non superiore ai 40-50 milioni, altro passo avanti rispetto agli 85 della stagione precedente, in cui pure ci fu una cavalcata fino alla finale di Champions League con relativi premi Uefa (e risultati del botteghino) arrivati a cifre molto significative.

In estate il lavoro è proseguito sul mercato con la cessione di Onana, preso a parametro zero solo un anno prima e rivenduto a oltre 50 milioni di euro al Manchester United prendendo il sostituto Sommer a soli 6,5, reinvestendo il resto della cifra per altri colpi (da Pavard a Frattesi). Il tutto senza perdere competitività, al contrario, visto che pochi giorni fa è arrivata l’aritmetica certezza dello scudetto della seconda stella. Riconoscendo i meriti del suo management, Zhang ha rinnovato per tempo i contratti di Marotta, Ausilio e Baccin, farà lo stesso con il “corpo squadra“, da Inzaghi fino a capitan Martinez e Barella. Le ultime tre operazioni sono però tenute in stand-by (per l’argentino in realtà c’è ancora da lavorare con l’entourage per il definitivo accordo) proprio dall’attualità societaria. Da tempo si guarda a due possibili fronti: il riscadenziamento con Oaktree, in modo da avere almeno un altro anno per restituire la somma, oppure un nuovo finanziamento ottenuto da Pimco per 400 milioni, sempre con termine triennale. Permetterebbe di ridare la somma pattuita al private equity e prendere ulteriormente tempo in vista di quel che accadrà sotto il profilo sportivo e infrastrutturale nei prossimi mesi. Ci sono infatti la nuova Champions League e il Mondiale per club, di cui ad oggi non si ha la certezza del montepremi. I 50-60 milioni a testa per ogni partecipante al solo ingresso nelle iscritte potrebbero essere rivisti al ribasso, ma è comunque una manifestazione di cui non si conosce l’effetto come indotto e che darà una vetrina internazionale. C’è poi la questione stadio, visto che da un lato il club ha prolungato l’accordo per l’area che potrebbe ospitare il futuro impianto a Rozzano e dall’altro aspetta il progetto di WeBuild per la ristrutturazione di San Siro, che rilancerebbe la possibilità di una collaborazione col Milan sul Meazza.

Tutti questi fattori, uniti ai nuovi introiti dovuti alle sponsorizzazioni e a un altro mercato che verrà portato avanti coniugando competitività e sostenibilità, inducono all’ottimismo e addirittura al pensiero, che filtra tra le stanze di viale della Liberazione, che nell’estate 2025 si possa chiudere un esercizio economico in pareggio. A quel punto vendere il club diventerebbe certamente più facile e Suning potrebbe riuscire a rientrare delle ingenti somme investite per riportare in alto l’Inter. È infatti altamente probabile che Steven Zhang si tenga il club oltre l’ormai vicinissima scadenza del 20 maggio, ma è improbabile che riesca ad arrivare in sella fino alla prossima scadenza, soprattutto qualora con Pimco dovesse rilanciare con un finanziamento triennale.