Inter-Roma, Mourinho squalificato si siede in tribuna stampa coi giornalisti

Milano, 29 ottobre 2023 – Un vero e proprio coup de theatre. Mancano pochi minuti all'inizio di Inter-Roma e José Mourinho compare in tribuna stampa, in mezzo ai cronisti. C'è una postazione che lo aspetta, di fianco ai match analyst. Una ressa di telefonini vengono indirizzati verso lo “Special One”, che inforca gli occhiali e comincia il suo lavoro assieme ai collaboratori. Silente e concentrato mentre attorno a lui si scatena la ressa di telefonini per documentarne la presenza in un posto insolito, per un allenatore, impossibilitato a sedersi in panchina a causa della squalifica conseguente al cartellino rosso rimediato con il Monza.

Dopo il fischio d'inizio comincia una partita nella partita, inizialmente irrequieta, poi via via più tranquilla. Segue l'andamento della gara. Un primo rimbrotto quando Thuram si libera di N'Dicka in area e Maresca lascia proseguire una possibile trattenuta. Sussulti per gli assalti nerazzurri, che diventano però via via meno frequenti, consentendo al portoghese una “visione” più tranquilla. Mourinho si cheta, un po' come la spinta dell'Inter contro una Roma arretrata a difesa del fortino. A 5' dall'intervallo lo “Special One” si allontana, cerca un posto in solitudine dove poter dare le sue indicazioni in vista del quarto d'ora di pausa.