Inter sfida Parma in Serie A: Inzaghi cerca di mantenere il vantaggio sul Napoli

Non si rifiata mai, alle latitudini di Appiano Gentile. Le routine settimanali si rincorrono come curve di un circuito da go-kart, dove il segreto è non staccare mai il pedale dall’acceleratore. Guai a farlo: se l’Inter si ferma, trova il Napoli attaccato alle costole, oggi a -3 e dopo questa giornata chissà. La tappa emiliana dei partenopei arriverà solo lunedì a Bologna, quella della capolista è in programma oggi alle 18 a Parma, meno di tre giorni dopo il derby di Milano in Coppa Italia.

Al Tardini, in Serie A, i dolci ricordi degli ospiti sono pochi, ma buoni. L’Inter ha perso 14 volte, in gran parte nella prima decade dei confronti diretti, dagli anni Novanta fino al 2003, quando Recoba spezzò la maledizione. Successivamente è andata meglio, oggi le vittorie da contare sono complessivamente 7 (più 6 pareggi) e tra queste c’è l’apoteosi dell’ultimo scudetto vinto con Mancini allenatore, diciassette anni fa, nella giornata finale del torneo. Le ultime tre volte a Parma hanno sempre prevalso i nerazzurri. La classifica illustra al meglio perché è vitale tenere aperta la striscia, andando oltre gli acciacchi e i pensieri alla Champions che obbligatoriamente andranno rimandati dopo il triplice fischio. Inzaghi ha delle defezioni con cui doversi confrontare. Non può schierare Taremi, Zielinski e Dumfries, quest’ultimo tornato ieri a Milano per proseguire nel lavoro di recupero e atteso (come il polacco) poco prima di fine mese tra i disponibili. Barella è squalificato e tornerà solo col Bayern Monaco, martedì prossimo, contro una squadra che ha perso anche Musiala per infortunio nell’anticipo contro l’Augsburg. Ad Appiano hanno lavorato in gruppo Dimarco, Arnautovic e Lautaro Martinez, l’argentino a secco di minuti da Atalanta-Inter del 16 marzo e pronto a riprendere posto dal 1’ per affiancare Thuram. Gestendo i minutaggi, il tecnico nerazzurro vuole evitare ulteriori infortuni, conscio che il percorso è ancora lungo, a maggior ragione per chi è presente in tutte le competizioni. Rispetto alla Coppa Italia si rivedranno Sommer in porta, Bisseck e Acerbi in difesa, Asllani (squalificato in Champions) e Mkhitaryan in mediana. Carlos Augusto è stato provato in allenamento a destra, ma la sua corsia d’appartenenza dovrebbe restare quella opposta, subito o a sfida in corso.

Il tempo per adeguarsi all’avversario, dopo aver studiato i video, è poco. La squadra di Chivu, che ha vissuto da protagonista l’Inter del Triplete (traguardo che i nerazzurri sognano di ripetere) ha pareggiato le ultime tre di fila, due dei quali erano confronti salvezza contro Monza e Verona. È ancora molto vicina alla zona retrocessione e deve quindi metterci la migliore applicazione possibile per fare densità e colpire in transizione. Tra i gialloblù ci sono diversi indisponibili (Cancellieri, Kowalski, Circati, Charpentier, Osorio, Benediczak e Mihaila), ma giocherà Bernabé, vecchio pallino di Ausilio che sta vivendo una stagione travagliata per via dei guai fisici. In ogni caso, ad oggi, l’Inter sembra avere i radar diretti soprattutto verso Marsiglia, in particolare sull’esterno brasiliano Luis Henrique: trattative in corso, l’idea è prendere il giocatore già nella finestra di inizio giugno per portarlo al Mondiale per club.

Probabili formazioniParma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Ondrejka, Bonny, Man. All. Chivu.Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, C. Augusto; L. Martinez, Thuram. All. Inzaghi.Arbitro: Doveri.Tv: ore 18 Dazn.