Inter, Josep Martinez: c'è l'accordo per il vice Sommer

Milano, 26 giugno 2024 – Inter e Josep Martinez: ci siamo. Oggi è stato trovato l'accordo definitivo per il passaggio ai nerazzurri del portiere del Genoa: 13,5 milioni più 2 di bonus, la cifra pattuita. Il 26enne spagnolo arriva a Milano come vice di Sommer, al posto di Audero, ma in prospettiva come numero uno del futuro.

Nella lunga trattativa, inizialmente, si era parlato anche di inserire contropartite tecniche e si era avvicinato Oristanio, reduce da una stagione al Cagliari. Il giocatore, però, ha anche altre offerte (Venezia). Così le parti sono tornate a discutere su una semplice cessione. Anche se nelle ultime ore il ceo genoano Blazquez aveva dichiarato: “Josep Martinez vale più di 15 milioni”.

Operazione chiusa. Ora manca solo l'ufficialità. Nei giorni scorsi l'Inter aveva sondato anche altri profili come ad esempio Bento. Poi aveva puntato con decisione sullo spagnolo. Il portiere classe 1998 è reduce da un biennio con la maglia del Genoa da 68 presenze. Cresciuto nel Barcellona, Josep Martinez ha indossato anche le casacche di Las Palmas e Lipsia.