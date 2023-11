Juventus-Inter, le ultime: Cuadrado sì, Sanchez no

Si avvicina il momento di Juventus-Inter. Stasera (20.45) all'Allianz Stadium si gioca una tappa importante nella stagione nerazzurra, con la squadra prima in classifica opposta alla seconda forza del campionato. Confermati i timori della vigilia di Simone Inzaghi: per Torino non è partito é Alexis Sanchez, tornato dagli impegni con la nazionale cilena con una distorsione da dover smaltire. Invece ci sarà Juan Cuadrado, che negli ultimi due giorni ha avuto modo di allenarsi assieme ai compagni di squadra.

Le certezze

Nessuna novità per quel che riguarda la formazione iniziale. Il tecnico, che già da tempo sa di non avere a disposizione Pavard e Bastoni per infortunio, si affiderà in difesa a Darmian, De Vrij e Acerbi davanti a Sommer. Il centrocampo è quello titolare, così come sarà confermata la coppia d'attacco che ha spinto la squadra in questa prima parte di stagione, formata da Martinez e Thuram. Lo schieramento verrà presumibilmente rivoluzionato in vista della partita contro il Benfica di mercoledì in Champions League, ma Inzaghi sa di avere già in tasca la qualificazione agli ottavi di finale e potrà dunque fare le sue scelte stasera, anche a gara in corso, senza essere condizionato dal successivo impegno.

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean. All. Allegri.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Arbitro: Guida.

Diretta tv: ore 20.45 su Dazn.