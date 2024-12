Lautaro, doppio obiettivo: "Bis scudetto e Champions"

Lautaro Martínez si prende la scena. Anzi, si prende tutto. L’attaccante argentino, dopo aver ricevuto il premio di miglior giocatore della stagione 2023-2024 al Gran Galà del Calcio AIC 2024, ha voluto immediatamente ribadire le ambizioni dei nerazzurri: ripetersi in Italia e vincere nell’Europa che conta. Dopo aver disputato un’annata indimenticabile con l’Inter e con la Nazionale (capocannoniere in Serie A e Copa America), il “Toro“ non si pone limiti e punta più di un obiettivo, compresa la coppa dalle grandi orecchie che sulla sponda nerazzura del Naviglio manca da ben 15 anni.

Il fuoriclasse di Bahia Blanca ribadisce grande fiducia nei confronti di una squadra, l’Inter, matura e solida. E l’importanza di consolidare una mentalità vincente negli anni: "Migliorare significa alzare il livello ogni giorno, in ogni allenamento. Quando tutti danno il massimo, il gruppo cresce e il singolo ne beneficia. Questa è la chiave per restare competitivi".

Con la determinazione che lo contraddistingue, Lautaro ha parlato degli obiettivi stagionali, mettendo in cima il sogno europeo: "Non ci fermeremo qui. Abbiamo fatto una grande stagione, ma vogliamo portare ancora tanti trofei all’Inter. Lo meritano la società e i nostri tifosi. Scudetto e Champions? Sono temi che nello spogliatoio affrontiamo sempre. La scorsa stagione abbiamo conquistato la seconda stella, e sappiamo che quando si vince ripetersi è più difficile, ma vogliamo addirittura spingerci oltre perchè ci siamo rinforzati. Gli innesti estivi si sono subito adattati alla nostra mentalità: all’Inter si gioca per vincere, sempre, a prescindere dall’avversario che abbiamo di fronte".

La Champions League, dunque, non è solo un sogno, ma un obiettivo concreto. "Siamo consapevoli delle difficoltà, ma con il lavoro e l’unità possiamo raggiungere risultati straordinari", ha aggiunto il numero 10 nerazzurro. Il capitano dell’Inter ha evitato di affrontare i temi più complessi, come il calendario fitto e le difficoltà logistiche: "Si gioca troppo, ma ci adattiamo. L’importante è entrare in campo con la giusta concentrazione. Siamo fortunati ad avere una rosa profonda e competitiva, in cui ognuno può fare la differenza".

L’entusiasmo del “Toro” riflette l’anima di una squadra affamata di successi, determinata a consolidare il proprio dominio in Italia e a brillare sul palcoscenico europeo. Le dichiarazioni del capitano sono un manifesto d’ambizione. Questa Inter non si accontenta, non si nasconde e punta dritta al bersaglio grosso: la Champions League. Un sogno già sfiorato nel giugno del 2022. "Siamo pronti a tutto, siamo l’Inter". Parola di capitano.