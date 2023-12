Lautaro, domani gli esami: probabile assenza per Inter-Lecce

Milano, 21 dicembre 2023 – Oltre alla sconfitta contro il Bologna, l'Inter registra cattive notizie dal punto di vista dei possibili infortuni. Non è ancora catalogabile come tale quello di Lautaro Martinez, che solo domani si sottoporrà agli esami del caso, ma il capitano nerazzurro ha lasciato ieri il campo durante i tempi supplementari degli ottavi di finale avvertendo un fastidio alla parte alta della coscia sinistra e per questo si rendono necessari gli approfondimenti del caso. Se anche l'esito delle analisi dovesse risultare negativo, è comunque difficile pensare che l'argentino possa scendere in campo nella partita di sabato contro il Lecce alle 18.

Nel frattempo arrivano buone nuove da altri due giocatori che hanno saltato la partita di Coppa. Alexis Sanchez sembra aver smaltito l'affaticamento muscolare che lo ha reso indisponibile nelle ultime due partite, mentre Stefan De Vrij è allo stesso modo in fase di recupero dal risentimento muscolare patito contro il Napoli e se davvero domani dovesse tornare ad allenarsi in gruppo (come potrebbe fare anche il cileno) ci sono speranze di vederlo tra i convocati dopodomani.

Rispetto alla formazione iniziale di ieri sera saranno certi i rientri di Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco e Thuram.