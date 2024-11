Marotta: "Parole di Scaroni? Inter con due stelle, gli auguro lo stesso"

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha ricevuto oggi a Cuccaro Monferrato il Premio Niels Liedholm 2024.

E' stata l'occasione per una risposta a Paolo Scaroni, presidente del Milan, che giusto ieri ha detto di rappresentare l'unica squadra di Milano. "Dipende da che punto di vista ma non voglio far polemiche, Paolo è un amico. Sulla mia cravatta ci sono due stelle, auspico che presto possa raggiungerle anche il Milan...".

Marotta è poi tornato sulle polemiche di Antonio Conte, allenatore del Napoli, nel post-partita della sfida contro l'Inter per il rigore assegnato ai nerazzurri. "Conte è una persona intelligente e un grande comunicatore. Ha il suo obiettivo quando parla. L'arbitro era ben vicino all'azione, sicuramente c'è stato il contatto, il piede è stato spostato e quindi era rigore. Poi il dibattito sul protocollo Var è un dibattito costruttivo. Con la tecnologia gli errori sono diminuiti. E nella fattispecie il rigore era ineccepibile", ha replicato il presidente nerazzurro.

''Le nostre performance in Champions - ha proseguito analizzando quanto avvenuto nella prima parte della stagione - sono state prestazioni di tutto rispetto, in campionato siamo a un punto dalla vetta, anche lo scorso anno eravamo cacciatori per tutta la prima parte del campionato e la Juve era la lepre. Ora c'è il Napoli davanti, quello che cambia è che ora c'è un gruppetto di formazioni che meritano le posizioni di vertice. Il campionato è molto lungo, ci sono tantissime partite e tantissimi punti. L'importante è rimanere attaccati alla vetta, gennaio e febbraio saranno determinanti. Sicuramente la novità sono squadre come Atalanta, Fiorentina e Lazio perché era da parecchio che non erano meritatamente a questi livelli".