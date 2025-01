Mercato: Buchanan-Toro si può. Inzaghi cambia. Una chance per Frattesi

Si sta sotto lo zero, a Praga, nel freddo di un inverno ancor più rigido di quello italiano. L’Inter affronta lo Sparta, in una sfida cruciale per ridurre gli impegni a calendario. Mettere a referto quattro punti tra oggi (ore 21) e mercoledì prossimo, quando al Meazza arriverà il Monaco, vorrebbe dire chiudere tra le prime otto del girone di Champions e non esporsi alle due gare di playoff di febbraio, qualificandosi direttamente agli ottavi. L’effetto sarebbe benevolo non solo in chiave europea, non dovendo affrontare un turno ad eliminazione diretta, ma anche in campionato, potendo evitare i saliscendi prestazionali del turnover obbligato.

Simone Inzaghi apporterà delle modifiche, rispetto al confronto con l’Empoli. Non può rivoluzionare alcunché, per importanza della partita e restrizioni conseguenti agli infortuni. "Qui ci ho giocato e non è facile", ammonisce il tecnico, nel quale gruppo risultano ancora indisponibili Bisseck, Acerbi (che dopo due convocazioni senza entrare in campo sarà fuori sia oggi che a Lecce) e Calhanoglu, mentre Correa sembra recuperato, ma non è in lista Uefa. Il tecnico rilancerà i potenziali titolari rimasti a guardare lo scorso weekend: Bastoni in difesa, Mkhitaryan a centrocampo e Thuram in attacco.

Smaltito l’affaticamento muscolare, Frattesi sarà nei ranghi. "Sto valutando se farlo giocare titolare, visto che Barella ne ha fatte sette di fila", dice Inzaghi. Gli ultimi giorni del mercato saranno decisivi per capire il suo destino e quello di Tajon Buchanan, altro elemento che non trova spazio. Se però il centrocampista ha chiesto la cessione al club, pur senza mai forzare la mano, nel caso del canadese è la dirigenza ad aver suggerito un passaggio in prestito per crescere. Il Torino ci sta pensando, la formula potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto e a quel punto i nerazzurri valuterebbero l’opportunità di un innesto. Potrebbe trattarsi di un difensore, per coprirsi le spalle in caso di reiterarsi degli acciacchi di Acerbi (e in questo caso il management chiederebbe a Oaktree di anticipare l’arrivo di un centrale programmato per l’estate) o di un esterno. Zalewski è in scadenza con la Roma, i nerazzurri lo accoglierebbero con un esborso minimo e in un’operazione slegata da quella per Frattesi, che l’Inter vuole eventualmente cedere solo a titolo definitivo, senza contropartite e dietro un pagamento da 45 milioni.

SPARTA PRAGA (3-4-2-1): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Laci, Kairinen, Ryenes; Birmancevic, Haraslin; Olatunji. All.: Friis.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Arbitro: Hernandez (Spagna)

Tv: Sky ore 21.