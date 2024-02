Mercato. Taremi rinvia le visite. L’iraniano arriverà a luglio

Niente visite mediche per Mehdi Taremi. Dopo gli esami effettuati da Piotr Zielinski nella giornata di lunedì, ieri doveva essere il turno dell’altro giocatore promesso sposo all’Inter per la prossima stagione, sempre a parametro zero. La società e l’attaccante iraniano, una volta trapelata la notizia degli esami prenotati a Milano, hanno però preferito rimandare a data da destinarsi in modo da evitare che il clamore potesse arrivare un riverbero negativo per Taremi stesso, vista la sconfitta del Porto in casa dell’Arouca e la rabbia espressa da alcuni tifosi verso la punta, appena tornata dalla Coppa d’Asia e destinata a lasciare i lusitani a zero.M.T.