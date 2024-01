Nuova avventura in panchina a 63 anni. Il ritorno di Zenga, allenerà gli Emirates di Iniesta

Lo avevamo lasciato in Indonesia, direttore tecnico del Persita Tangerang. Un’avventura “esotica“, che Walter Zenga, sempre aperto alle sfide, aveva accolto alla non più verdissima età di 63 anni. Un ruolo diverso rispetto a quello dell’allenatore, che ha svolto con alterne fortune in Italia (ultima tappa il Cagliari) e soprattutto all’estero. Fuori confine, sempre a latitudini un po’ lontane dalla Milano in cui è nato e cresciuto, “l’Uomo Ragno“ ha colto un’altra opportunità per vestire i panni prediletti. Tornerà a fare l’allenatore, nell’Emirates Club, la squadra in cui gioca (a 39 anni) il campione del mondo Andrés Iniesta, che ha deciso di deliziare gli Emirati Arabi col suo fenomenale calcio dopo aver fatto lo stesso per qualche stagione in Giappone. "Prometto - dice Zenga, che ha firmato fino al 30 giugno 2025 -

di dare tutto ciò che ho e di impiegare le mie energie, il mio team di lavoro e la mia esperienza per aiutare la squadra a crescere e migliorare. Incontrerò i giocatori dopo aver visto alcune partite. Voglio infondere i principi dello spirito e del gioco di squadra". Il sogno mai nascosto è una possibilità all’Inter. Sfiorata in un paio di circostanze, ma oggi appare distante.

M.T.