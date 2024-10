Nuove soluzioni. Cercasi regista per l’emergenza. Barella-Zielinski in ballottaggio

In cabina di regia c’è un uomo solo al comando. È Hakan Calhanoglu, trasformato in playmaker da Simone Inzaghi in un vecchio Inter-Barcellona del 2022 in cui il tecnico era spalle al muro e senza l’infortunato Brozovic. Ritenne Asllani troppo acerbo e lanciò il turco: fece talmente bene da non muoversi più da lì. “Calha“, però, è ai box per un’elongazione e non dovrebbe farcela nemmeno per Inter-Juventus di domenica prossima. Vale lo stesso per Acerbi, colpito anch’egli da un infortunio. Al posto dell’azzurro giocherà le prossime due De Vrij, salvo imprevisti da oggi al fine settimana (match di Champions compreso) mentre ad agire davanti alla difesa non c’è l’opzione di riserva. Anche Asllani, infatti, ritenuto oggi ad un livello tale per poter fare le veci di Calhanoglu, è indisponibile. A Roma è stato Barella a prendere in mano la situazione. Non ha fatto faville né sfracelli, forse frenato dal rientro dopo un infortunio che gli ha fatto saltare cinque partite tra club e nazionale. Ad oggi è ritenuto l’alternativa migliore in mano a Inzaghi, ma c’è una candidatura che si sta facendo spazio e in cui il tecnico crede. Quella di Zielinski, altro giocatore dalla spiccata duttilità, grande visione di gioco e tecnica sopraffina. Se non fosse che il polacco si è fermato per un’elongazione muscolare settimana scorsa, mentre era ancora a disposizione della Polonia. Saltata la trasferta di Roma, è aggregato da ieri al gruppo che ha viaggiato verso Berna. Dopo il riscaldamento muscolare odierno si deciderà come e quando utilizzarlo, ben sapendo che a Barella farebbe comodo un cambio in corsa, avendo già affrontato l’intera partita contro i giallorossi e dovendo gestire un altro impegno da titolare in pochi giorni (ed essendo appena tornato).

I riscontri che arriveranno stasera dalla Svizzera saranno fondamentali anche in vista della Juventus. Come detto, è difficile pensare che Calhanoglu possa esserci: più probabile un suo ritorno per mercoledì 30 contro l’Empoli. Lo stesso Asllani sarà monitorato giorno per giorno dopo i problemi a un ginocchio. Va da sé che il ballottaggio per avere una maglia da titolare in regia stasera potrebbe essere il medesimo in vista di domenica, in una sfida già cruciale per l’alta classifica, nonché sentitissima dalla piazza nerazzurra. L’obiettivo di Inzaghi è arrivare al faccia a faccia consumando meno acido lattico possibile negli interpreti che saranno chiamati a giocare dal 1’ la prossima. Per questo più di qualcuno è destinato a giocare poco o nulla stasera e poi cominciare da subito in campionato. Come detto, mercoledì prossimo ci sarà un altro impegno per il turno infrasettimanale, il quarto di una serie di sette che porteranno alla nuova sosta di novembre per le nazionali. M.T.