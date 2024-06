NUOVO CASO PLUSVALENZE: L’INCHIESTA. Scambi Inter-Roma, aperto un fascicolo sull’operazione con Nainggolan, Zaniolo e Santon

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulle plusvalenze generate dall’operazione del 2018, tra Inter e Roma, relativa a Nainggolan, Santon e Zaniolo. Il fascicolo al momento è conoscitivo, senza ipotesi di reato né indagati, dopo la trasmissione degli atti, da parte dei pm di Roma, di uno stralcio dell’indagine sul caso plusvalenze a carico degli ex vertici del club giallorosso. I pm della capitale, contestualmente alla chiusura indagini del filone romano, avevano stralciato una tranche, ipotizzando presunte false comunicazioni sociali, su queste operazioni, con trasmissione a Milano degli atti per competenza territoriale, in relazione all’operato dei nerazzurri. Il fascicolo, dopo che gli atti sono da poco arrivati a Milano, è stato assegnato dal procuratore Marcello Viola al pm Giovanni Polizzi. Nell’agosto 2022 la Procura milanese, coi pm Polizzi e Giovanna Cavalleri, aveva chiesto e ottenuto l’archiviazione dell’indagine a carico di ignoti sulle plusvalenze legate alle cessioni di alcuni giocatori (non i casi al centro del filone romano). Per gli inquirenti non erano emerse condotte da parte dell’Inter finalizzate ad alterare i bilanci del 2017/2018 e 2018/2019.