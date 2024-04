Primavera 1. Testacoda Chivu contro il Frosinone. La vittoria manca da cinque partite

La sconfitta in casa contro il Lecce dello scorso fine settimana ha rimesso in discussione la qualificazione diretta alle semifinali di Primavera 1 dell’Inter. I nerazzurri sono ancora in testa al campionato, ma ora conservano un solo punto sulla Roma, due sull’Atalanta e quattro sulla Lazio in una classifica cortissima. La vittoria manca da cinque partite, quattro pareggi consecutivi e l’ultimo ko interno coi pugliesi. Oggi alle 13 c’è però la possibilità di rifarsi contro il Frosinone ultimo, mentre giallorossi e bergamaschi potranno rispondere domani (sempre alle 13), entrambe in casa rispettivamente contro Empoli e Genoa. Lunedì sarà invece il turno del Milan, reduce da un’importante vittoria di misura in casa della Juventus e sempre con il caso Camarda sul tavolo. Mentre si parla del suo rinnovo, però, il ragazzo segna e lo ha fatto anche contro i bianconeri. Col Diavolo a un punto dal Torino, sesto e quindi oggi nell’ultima piazza utile per i playoff, l’avversaria sarà la Sampdoria a partire dalle 18.30. I blucerchiati sono quartultimi, la partita si giocherà in contemporanea con la sfida tra i granata e il Verona. Sette le partite ancora da disputare nella stagione regolare prima dei verdetti.M.T.