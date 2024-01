Primavera. Inter, c’è la Samp. La Dea ospita il Milan

La capolista Inter apre il girone di ritorno del campionato Primavera ospitando questa mattina alle ore 11 la Sampdoria: l’obiettivo di Chivu (che a fine anno potrebbe lasciare la panchina cedendo il posto a Samir Handanovic) è risollevarsi dal primo ko in campionato settimana scorsa nel derby d’Italia. Dopo il pari contro il Torino, il Milan (terzo in classifica a quota 31 punti) sarà impegnato alle 13 nella trasferta al Carillo di Alzano: per la sfida all’Atalanta, il tecnico Abate potrà contare nuovamente sulla presenza di Pellegrino, diviso tra la ricerca delle condizioni atletiche migliori e le voci di mercato che lo vogliono in partenza. I.C.