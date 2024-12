QUI COMO. Fabregas sorride. Sergi Roberto si allena in gruppo

In un momento particolarmente complicato a livello di classifica e infortuni, Cesc Fabregas incassa una buona notizia proveniente dall’infermeria. È infatti tornato in gruppo e sembra ormai sulla via del recupero Sergi Roberto, uno dei nomi di grido della campagna acquisti estiva del Como, per anni una colonna del Barcellona e che la società lariana ha acquistato a parametro zero. Lo spagnolo ha però finora avvertito gli acciacchi dell’età (32 anni e con tante stagioni vissute in un club col calendario pieno di impegni nazionali e internazionali). La sua esperienza può certamente risultare fondamentale per il prosieguo della stagione, a partire dalla sfida che attende domani i comaschi contro la Roma. Fischio d’inizio alle 18 allo stadio Sinigaglia. Il Como è senza vittorie dal 29 settembre scorso, ma ha appena strappato un punto a Venezia nell’ultima sfida salvezza. Sarà opposto a una squadra che pare rigenerata dalla cura proposta da Claudio Ranieri, terzo allenatore della stagione per i capitolini.R.S.