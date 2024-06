L’Inter e il rinnovo di Inzaghi: nuovo incontro con l'agente. E filtra ottimismo

Milano – Proseguono le trattative tra la dirigenza dell'Inter e i rappresentanti di Simone Inzaghi riguardo al rinnovo di contratto dell'allenatore nerazzurro, in scadenza nel 2025. Questo pomeriggio è passato nella sede del club l'agente Tullio Tinti, assieme al collaboratore Paolo Castellini. Non è ancora il momento degli annunci, ma i discorsi proseguono senza grandi intoppi. Ancora da definire nel dettaglio i bonus e la durata dell'accordo, che potrebbe essere fino al 2026 con opzione per un'altra stagione oppure direttamente fino al 2027. Lo stipendio verrà alzato fino a 6,5 milioni di euro a stagione.

Nel frattempo la dirigenza sta lavorando per assicurare un portiere all'allenatore. Non verrà esercitato il riscatto di Audero, in prestito dalla Sampdoria con diritto di opzione per i nerazzurri. Al suo posto dovrebbe arrivare uno tra il brasiliano Bento (ma l'Athletico Paranaense sta aspettando offerte dalle altre "big" d'Europa per scatenare un'asta) e lo spagnolo Josep Martinez, estremo difensore del Genoa, a oggi l'opzione più plausibile. Gli uomini mercato hanno valutato anche altri profili, ma nessuno ha convinto quanto l'iberico, che ha disputato un'ottima stagione con il Grifone.

In attacco piace un altro giocatore reduce da un'annata di grande spessore in Liguria, Albert Gudmundsson, ma il costo del cartellino è elevato (circa 40 milioni di euro) e l'Inter dovrebbe prima riuscire a piazzare sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa.