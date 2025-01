Inter-Bologna, formazioni e dove vederla. Inzaghi con Thuram e Lautaro

Milano, 14 gennaio 2025 - 14 gennaio 2025 – Momento cruciale nella stagione dell’Inter all’inseguimento dei rispettivi obiettivi nazionale ed europei. In Serie A i nerazzurri viaggiano con 4 punti di ritardo dal Napoli ma con due partite da recuperare e c’è dunque la possibilità di scalare le gerarchie, ma la differenza la farà il fatto che i partenopei giocheranno una volta a settimana mentre la squadra di Inzaghi sarà impegnata ogni tre giorni, con anche le ultime due giornate di Champions League per andare a caccia degli ottavi. Il tour de force parte mercoledì 15 gennaio a San Siro contro il temibile Bologna di Italiano, settimo in classifica e reduce dal pareggio due a due con la Roma. Si tratta della partita rinviata a causa Supercoppa e successivamente l’Inter dovrà anche recuperare il match con la Fiorentina interrotto per il malore a Bove, due partite spartiacque. Insomma, le quotazioni scudetto per i nerazzurri passano anche dal match contro i rossoblù, che non sono da sottovalutare. Inzaghi ha ancora rotazioni corte, soprattutto a centrocampo.