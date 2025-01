Serie A femminile. Le Women steccano, Juve sempre più prima

La classica prova del nove non sorride all’Inter, che cade nel big-match d’anticipo della sedicesima giornata di campionato. A Biella lo scontro diretto ad alta quota se lo aggiudica la Juventus per 2-0 con i gol di Cantore e Girelli. Le bianconere vanno di nuovo la fuga salendo a più sette sulle nerazzurre, generose ma troppo imprecise sia in attacco che in difesa. Gara viva fin da subito con entrambe le squadre pericolose. Prima l’Inter, dopo appena sessanta secondi, con Serturini che crossa per Polli ma un rimpallo impedisce alla numero 9 di impattare bene. La Juventus risponde con un tiro di Girelli, murato. Fino al 25’ poi le padrone di casa prendono il pieno controllo della sfida, tuttavia le tante azioni create non terminano mai in rete. L’occasione più grande arriva all’11’ sui piedi di Wullaert, ben servita da una scatenata Serturini sulla fascia sinistra: la centravanti belga però colpisce male e manda alto da buonissima posizione. La Juventus invece è molto più cinica e si fa bastare la prima chance per sbloccare il punteggio. Al 27’ ottimo lancio di Krumbiegel per Girelli, che di prima serve perfettamente Cantore brava ad incunearsi in area e a battere di potenza Runarsdottir. Ottavo gol stagionale per la numero 9 bianconera, lasciata però troppo libera dalla retroguardia dell’Inter. Tre minuti dopo la difesa nerazzurra rimane ancora immobile a guardare il cross di Bonansea per la testa di Girelli: Runarsdottir compie una prima grande parata, ma non può nulla sul successivo tap-in del capocannoniere della Serie A. Decimo gol in campionato per Girelli, nonché ottavo centro in carriera contro l’Inter. Dopo il micidiale uno-due delle ragazze di Canzi il ritmo del match si abbassa, con le nerazzurre che si fanno timidamente rivedere dalle parti di Peyraud-Magnin al 33’ ma il tiro di Polli è ancora poco pulito.

Nella ripresa Piovani cerca la scossa con un triplo cambio, inserendo Dutyer, Bugeja e Schough. L’Inter lotta, prova a riaprire la partita e al 61’ Peyraud è chiamata ad un doppia parata, prima sul colpo di testa di Polli e poi sulla successiva ribattuta di Bugeja. Passano sei minuti ed è ancora l’asse Polli-Serturini a creare un pericolo, ma il gran tiro dell’esterno nerazzurro sfiora solo la traversa. Al 78’ le ospiti vanno ancora vicine al gol con Polli, che si libera benissimo in area di fisico ma poi calcia incredibilmente alto. Due minuti Peyraud compie un altro miracolo sulla zuccata di Bugeja. L’assedio dell’Inter termina qui con la Juventus in controllo nel finale. Oggi alle 15 altra grande sfida tra Milan e Roma: in caso di successo le giallorosse aggancerebbero l’Inter al secondo posto.

JUVENTUS-INTER 2-0 (2-0)Reti: 27’ Cantore, 30’ Girelli.