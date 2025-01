Sparta-Inter, Inzaghi con Lautaro e Thuram per gli ottavi: probabili e orari tv

Milano, 21 gennaio 2025 – Inter nel gruppone di squadre a quota 13 punti e a un passo dagli ottavi di finale di Champions League, ma serve un ultimo sforzo. L’obiettivo è entrare nelle prime otto e la trasferta di Praga, contro uno Sparta battibile, deve rappresentare una ghiotta occasione per Simone Inzaghi di mettere al sicuro la qualificazione. Di fronte una squadra sulla carta abbastanza debole e ventottesima in graduatoria con appena 4 punti, ma ogni partita fa storia a sé e le insidie sono dietro l’angolo, soprattutto in una fase molto densa di calendario e che ha tolto a Inzaghi qualche rotazione, Acerbi e Bisseck dietro, Calhanoglu in mezzo, così amministrare il doppio impegno è più difficile, perché da un lato evitare gli spareggi in Champions è fondamentale e dall’altro tenere il ritmo del Napoli si in campionato non è così scontato. In sintesi: partita da non fallire.

Probabili formazioni

Per Inzaghi niente Acerbi nemmeno a Praga, il difensore non è ancora a posto e salterà anche la trasferta di campionato a Lecce, così verrà chiesto un ulteriore sforzo a De Vrij, con Pavard e Bastoni a completare il reparto. A centrocampo niente Calhanoglu, tocca ancora ad Asllani, mentre ai lati Barella e Mkhitaryan saranno le mezze ali. Sulle fasce spazio a Dumfries e Dimarco e in attacco toccherà a Lautaro con Thuram. Nello Sparta Praga 3-5-2 con Vindhal in porta, Vitik, Sorensen e Cobbaut in difesa, Wiesner, Sadilek, Solbakken, Kairinen e Rynes a centrocampo, davanti Olatunji e Birmancevic. SPARTA PRAGA (3-5-2): Vindhal; Vitik, Sorensen, Cobbaut; Wiesner, Sadilek, Solbakken, Kairinen, Rynes; Olatunji, Birmancevic. All. Friis INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

I precedenti

Sono dieci i precedenti tra l’Inter e lo Sparta Praga con quattro vittorie nerazzurre, due pareggi e quattro sconfitte. La metà delle precedenti partite si è giocata negli anni ’30, la prima il 28 settembre 1930 in Mitropa Cup, semifinale di andata, con il pareggio a Milano per 2-2, poi ribaltato nel ritorno con il perentorio successo dello Sparta per 6-1 in casa. Tre anni dopo prevalse invece l’Inter, sempre in semifinale di Mitropa, stavolta con un 4-1 a Milano difeso con il 2-2 di Praga. Una ricorrenza le semifinali di Mitropa tra le due squadre, episodio ripetuto anche nel 1936 con due vittorie dello Sparta per 5-3 e 3-2. In epoche più recenti, Inter e Sparta si sono affrontate nel primo turno della Coppa delle Fiere 1969 con la vittoria nerazzurra all’andata 3-0 (doppietta Boninsegna e Reif), bissata 0-1 al ritorno grazie al gol di Boninsegna. Ultimo precedente in Europa League 2016/2017. Nel girone K l’Inter di De Boer venne sconfitta a Praga 3-1 (Kadlec doppietta e Frydek, per i nerazzurri Palacio), mentre al ritorno ci fu il successo dei nerazzurri 2-1 con doppietta di Eder.

Le parole di Friis

Per lo Sparta Praga un match difficile contro una delle migliori formazioni d’Europa, parola del tecnico Lars Friis che parlato così in conferenza stampa: “L’Inter è una grande squadra e servirà massima attenzione – le sue parole – Sono i campioni in uno dei campionati più importanti al mondo e hanno giocatori di grande qualità. Possiedono dinamismo e tecnica a centrocampo, poi i difensori sono molto veloci e sulle transizioni offensive sono una squadra pericolosissima. Noi veniamo anche da una pausa a Natale ma ci sentiamo pronti”. Grande rispetto anche per il collega Simone Inzaghi, che ha come cardine il 3-5-2: “Ha fatto evolvere questo schema e le sue squadre sono molto forti in difesa ma con tante rotazioni e cambi di posizione. Attaccano dal basso ed è una ispirazione per tanti allenatori”. Allo Sparta, dunque, servirà una partita perfetta: “Dovremo limitare gli errori ed essere disciplinati dal punto di vista difensivo. Servirà una grande prestazione per poter competere e fare risultato contro una delle migliori formazioni d’Europa”.

Le parole di Inzaghi

Manco a dirlo, Simone Inzaghi non si fida di uno Sparta Praga ancorato nei bassi fondi della classifica. Il tecnico nerazzurro si attende una partita complicata: “Sarà gara difficile, non giocano partite ufficiali dal 15 dicembre ma hanno fatto bene in amichevole e su questo campo, dove ho giocato, non è mai facile vincere”. I tre punti, però, darebbero praticamente la certezza degli ottavi di finale e Inzaghi chiede una squadra determinata: “Loro sono fisici e verticalizzano, hanno valori e hanno perso con avversari forti come City e Atletico. Servirà una Inter determinata”, il mantra dell'allenatore. Passando ai singoli, c’è una possibilità per Frattesi dal primo minuto: “Si è allenato bene e sto decidendo se schierarlo titolare. Con l’Empoli è voluto venire in panchina anche se non era disponibile e sono contento di come sta lavorando. Lo vedo sereno e gli piace stare nel gruppo. La scelta è tra lui e Barella che ha giocato sette partite di fila”. Non ci sarà invece Acerbi, non al meglio dopo il recente infortunio e salterà anche Lecce: “Mercato? Stiamo monitorando ma io non cambierei nessun giocatore. Acerbi sembrava sul punto di tornare con l’Empoli ma non riesce ancora a spingere al massimo e non vogliamo forzarlo. Ha bisogno di lavorare ma resto tranquillo, sarà un giocatore importante per noi”.

Dove vederla in tv

Sparta Praga-Inter si gioca nella capitale della ceca mercoledì 22 gennaio con calcio d’inizio alle ore 21 con diretta a pagamento sui canali Sky Sport. Live su Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport 252. In streaming su Sky Go e Now Tv.