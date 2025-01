Sparta Praga-Inter, Inzaghi: "Campo difficile. Frattesi? Potrebbe giocare dal 1'"

Milano – Penultimo impegno nel girone di Champions League per l'Inter che domani sera affronta lo Sparta Praga in Repubblica Ceca. Fischio d'inizio alle ore 21 per un incontro che Simone Inzaghi, in conferenza stampa, giudica come "una gara difficile. Ho ancora qualche dubbio e dovrò scegliere. Loro dal 15 dicembre non giocano gare ufficiali, hanno fatto bene in amichevole e su questo campo, dove tra l'altro ho giocato, non è mai facile".

Dovrebbe esserci qualche modifica di formazione rispetto alla vittoria di domenica sera al Meazza contro l'Empoli. In difesa tornerà Bastoni, a centrocampo Mkhitaryan e in attacco Thuram, seduto in sala stampa a fianco dell'allenatore. Fuori Carlos Augusto, Zielinski e Taremi. Non sono tra i convocati Bisseck, Acerbi (che dopo due convocazioni è rimasto a Milano per un ulteriore lavoro di recupero), Calhanoglu e Correa, quest'ultimo tornato dopo un infortunio ma non presente nella lista Uefa.

A fare il punto sugli infortunati è lo stesso allenatore, con un focus proprio su Acerbi, i cui reiterati stop potrebbero suggerire un ritorno sul mercato. "Stiamo monitorando, ma io non cambierei nessun giocatore - dice Inzaghi -. Acerbi sta lavorando bene, sembrava sul punto di tornare già domenica con l'Empoli, però non riesce ancora a spingere al massimo. Non vogliamo forzarlo, non ci sarà neanche a Lecce: ha bisogno di lavorare ancora in solitaria, ma sono tranquillo. Per noi è importantissimo e tra poco rientrerà".

Rischiano invece di lasciare la Milano nerazzurra Frattesi e Buchanan, anche se per il primo si apre l'opportunità di un impiego dall'inizio domani sera. "Si è allenato molto bene ieri e oggi - dice ancora Inzaghi riguardo al centrocampista azzurro -. Con l'Empoli è voluto venire con noi in panchina, ma non era disponibile. Ora sto decidendo se farlo partire dall'inizio o no, Barella sono sette partite di fila che gioca titolare e devo scegliere tra loro due. Buchanan? Ho chiesto a tutti i ragazzi e nessuno mi ha detto che vuole cambiare. Ha avuto un infortunio, si sta allenando e sta a lui ritagliarsi spazio. Io e l'Inter ci fidiamo di lui".

SPARTA PRAGA-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

SPARTA PRAGA (3-4-2-1): Vindhal; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Laci, Kairinen, Ryenes; Birmancevic, Haraslin; Olatunji. All.: Friis.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.ARBITRO: Hernandez (Spagna).

DIRETTA TV: ore 21 su Sky.--