Stagione infinita ’24-’25. Inter, “rosa“ da allungare

C’è ancora un derby da giocare (il 22 aprile), una stagione da terminare (il 26 maggio), un campionato da vincere e la seconda stella da cucirsi sul petto ma in casa Inter si comincia a pensare già alla prossima stagione. Che si preannuncia lunghissima. Interminabile. Molto dispendiosa. Fra Serie A, Coppa Italia, Champions League, Supercoppa Europea e dal 15 giugno al 13 luglio 2025 anche il Mondiale per club si moltiplicheranno le partite da giocare. E il club nerazzurro, come la Juventus, avrà bisogno di allestire una maxi-rosa.

Il tour de force comincerà subito dopo Ferragosto e terminerà l’estate successiva, sotto il solleone di luglio. Alla fine della stagione sportiva si potrebbero disputare da un minimo di 50 partite ad un massimo di 69 gare. Creando non pochi problemi. Il primo, non è da poco: chiamarla “stagione sportiva“ non è proprio corretto perché finendo il 13 luglio il Mondiale per club, e quindi a cavallo tra due annate sportive differenti, ci sono anche ripercussioni contrattuali (ma pure sui bilanci). E quindi, che tipo di deroga ci può essere per un calciatore in scadenza di contratto il 30 giugno del 2025?

La seconda questione riguarda la “rosa“ che Simone Inzaghi (ma pure il tecnico della Juventus) sarà chiamato a gestire. Già nei mesi scorsi l’ad nerazzurro Marotta aveva azzardato un numero: "Potrebbero servire 30-35 calciatori per coprire così tante partite". In effetti ci sono le 38 gare di campionato (possibile partenza nel weekend 17-18 agosto) che si chiuderà a maggio, senza interruzioni nelle festività natalizie. La Champions League invece non sarà più quella attuale e cambierà formato. Gli incontri della fase a gironi, che diventerà unico, non saranno più 6 ma 8 per garantire ad ogni formazione quattro sfide in casa e altrettante in trasferta. Mentre le prime otto in classifica accederanno direttamente agli ottavi, i club nelle posizioni dalla nona alla ventiquattresima si affronteranno in uno spareggio sempre andata e ritorno. Quindi, arrivare in finale passando per questo turno aggiuntivo significa disputare un massimo di 17 partite. Cui aggiungere la Coppa Italia e, come detto, il Mondiale per Club.