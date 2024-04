Inter-Torino domenica alle 12:30? I nerazzurri chiedono il cambio di data per la festa scudetto

Smaltiti i postumi della prima notte di festeggiamenti, l’Inter prende in mano il calendario e si mette a studiare le date papabili per la fase più “ufficiale” della festa. Quella che sicuramente prevederà il giro della città sul bus scoperto, ma che potrebbe riservare sorprese come concerti di artisti di fede nerazzurra (i nomi che circolano sono Tananai, Max Pezzali e Ligabue).

La notizia di giornata è che da viale della Liberazione è partita una richiesta ufficiale in direzione Lega Calcio per spostare Inter-Torino, attualmente in programma per sabato 27 aprile alle ore 15. La data individuata dai vertici nerazzurri sarebbe il giorno successivo, domenica 28, alle ore 12:30.

Un giorno e soprattutto orario che lascerebbe tutto il tempo per festeggiare sia al Meazza che per le strade della città al seguito del bus scoperto con i calciatori. Un posticipo che strizzerebbe l’occhio anche alla gestione della festa sul fronte ordine pubblico: avere la certezza che la parata si svolga con la luce del giorno lascia più tranuillo il prefetto di Milano, dato che sono attesi tantissimi tifosi nerazzurri. Ora si attende solo l’ok della Lega. Un passaggio semplicemente formale visto le motivazioni di ordine pubblico e il “buco” nella programmazione delle partite di Serie A proprio per domenica alle 12:30