Inter, mini-vacanza: Inzaghi concede tre giorni e mezzo di riposo

Sarà un gruppo di giocatori molto ridotto quello con cui Simone Inzaghi si troverà a lavorare martedì pomeriggio ad Appiano Gentile, dopo tre giorni e mezzo di riposo concessi dall'allenatore. In realtà molti elementi della rosa dell'Inter avranno giusto il weekend libero, ma da lunedì partirà il periodo dedicato alle Nazionali e con esso gli impegni per una lunga fila di nerazzurri.

Non si unirà all'Italia di Spalletti il centrocampista Nicolò Barella, che si sottoporrà a un intervento al naso, saltando conseguentemente le prossime due gare in Nations League. In nazionale verranno valutate le condizioni di Alessandro Bastoni (affaticamento al soleo della gamba destra) e Hakan Calhanoglu (affaticamento ai rotatori dell'anca sinistra), entrambi sostituiti nel secondo tempo di ieri.

Al momento l'unico infortunato in casa Inter è Tajon Buchanan, che ne avrà ancora per qualche mese. Anche Stefan De Vrij, che aveva saltato le prime due partite di campionato, è infatti tornato a tutti gli effetti nei ranghi, in panchina per l'intera gara contro l'Atalanta.

Con il rientro dopo la sosta, l'Inter sperimenterà la prima settimana con impegni ogni tre giorni. Oggi è stato pubblicato il calendario della Champions League e i nerazzurri affronteranno il Manchester City fuori casa il 18 settembre, in mezzo ai confronti con Monza (15 settembre in Brianza) e Milan (22 settembre al Meazza). Le due date di campionato sono in realtà da confermare: il 4 settembre la Lega dovrebbe comunicare gli orari dalla quarta alla tredicesima giornata.