Inter-Udinese, formazioni ufficiali: Lautaro e Thuram guidano i nerazzurri. Partita live

Milano, 9 dicembre 2023 – La missione dell’Inter è chiara: riprendersi la vetta della classifica attualmente occupata dalla Juventus dopo la vittoria di venerdì contro il Napoli.

I nerazzurri alle 20.45 ospitano l’Udinese: una sfida da prendere con le pinze e che nasconde tante insidie. I bianconeri hanno cambiato marcia dopo l’esonero di Sottil e l’arrivo di Cioffi in panchina.

Per Inzaghi è emergenza infortuni in difesa, la buona notizia è il rientro di Bastoni. Previsti a San Siro oltre 70mila spettatori: l’entuasiasmo dei tifosi per la stagione di Martinez e compagni è sempre più travolgente.

Le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. All. Cioffi.

Inter-Udinese in diretta

Dove vedere la partita

Inter-Udinese si disputa alle 20.45: la partita è trasmessa in diretta da Dazn e Sky.