Udinese-Inter, Frattesi come col Verona: "Scudetto nel derby? Vediamo..."

Milano – Di riffa o di raffa, è un'Inter che vince. In pieno recupero, come era accaduto nel giorno dell'Epifania ad inizio 2024, protagonista Frattesi a segno in pieno recupero contro il Verona. Il remake del film è andato in scena a Udine: dentro il centrocampista e gol vittoria a un passo dal termine, di nuovo su ribattuta, una rete molto simile anche nelle fattezze.

Al triplice fischio la festa è grande, sotto il settore ospiti. “Una festa scudetto? No, assolutamente no – dice Frattesi intervistato da Dazn -. Bisogna ancora fare punti, ci sono ancora due partite molto importanti. Non ci pensiamo, abbiamo ancora da fare. Metto questo gol a pari merito di quello col Verona. È stato bello, all'ultimo minuto, in una partita lottata. Una vittoria da Inter”.

Tra diverse gare vinte con margine, quella di Udine è di misura, sudatissima. “Era una serata fondamentale – dice ancora Frattesi -. Chiaramente in un campionato non si può essere al 100% sempre, la differenza la fanno le partite sporche come questa. Ci può stare un momento di flessione dopo un campionato così. Anche se non avessimo vinto avremmo pensato alla prossima. Abbiamo vinto, meglio ancora”.

Con un suo gol, l'apporto di un titolare aggiunto che ha numeri straordinari per uno col minutaggio del centrocampista nerazzurro. “Io mi alzo dalla panchina – risponde - e vedo i tifosi che danno una carica impressionante. Scudetto nel derby? Ci serve una gran partita col Cagliari, che è in forma. Speriamo di vincere per poi fare quel che dobbiamo fare...”. Il sogno dei tifosi è il tricolore, farlo nella stracittadina avrebbe un sapore particolare-