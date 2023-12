Inter-Udinese, probabili formazioni e orari tv

Milano, 8 dicembre 2023 - Prosegue il duello Inter-Juve in campionato. La squadra di Inzaghi vuole mantenere il ritmo e tenterà di farlo contro l’Udinese di Cioffi, squadra partita a rilento ma reduce da un cambio di passo con la sostituzione del tecnico Sottil. I friulani, tra l’altro, hanno avuto un sussulto un mese fa con il sacco di Milano ai danni dei rossoneri di Pioli, battuti di misura 0-1 con il gol di Pereyra su rigore. Insomma, partita niente affatto scontata perché l’Udinese sa come si vince a San Siro. L’Inter, invece, non vuole voltarsi e nonostante l’emergenza ha intenzione di proseguire e dare continuità forte di quattro vittorie nelle ultime cinque - in mezzo il pari di Torino con la Juve - il miglior attacco con 33 gol segnati e la miglior difesa con soli 7 subiti. C’è la necessità di chiudere al meglio il 2023, è in arrivo anche l’ottavo di finale di Coppa Italia con il Bologna e l’ultimo match del girone di Champions contro la Real Sociedad, in modo tale da rintuzzare eventuali attacchi dalle spalle e mantenere la leadership nonostante una Juve tornata concreta e cinica e un Milan che cercherà di risalire. Per Inzaghi, però, situazione di emergenza in questo scorcio di stagione.

Formazioni

Inter con rotazioni accorciate ma chiamata a fare risultato pieno contro l’Udinese nell’anticipo del sabato sera della quindicesima giornata di Serie A. La buona notizia per Inzaghi è che tra i convocati dovrebbe rientrare Alessandro Bastoni, che si è allenato in gruppo negli ultimi giorni e viaggia verso la convocazione, mentre saranno out Stefan de Vrij e Benjamin Pavard, con il francese che sta accorciando i suoi tempi di recupero. Assente anche Denzel Dumfries. Inzaghi dovrebbe dunque fare affidamento sul duttile Darmian assieme ad Acerbi e Bisseck in difesa, mentre in fascia destra scalpita Cuadrado con Dimarco a sinistra. In mezzo solito terzetto con Calhanoglu perno e la coppia Mkhitaryan-Barella ad assaltare. In avanti guai a toccare Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Per Cioffi modulo tutto sommato prudente, 3-5-1-1, ma pronto a colpire in ripartenza con gamba e forza fisica. Ferreira, Kabasele e Perez i difensori davanti a Silvestri, a centrocampo Ebosele, Samardzic, che sarebbe dovuto diventare nerazzurro in estate, Walace e Payero, davanti Pereyra a sostegno di Lucca. INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bisseck; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca.

Precedenti

Si sono giocate nella storia esattamente 100 sfide tra Inter e Udinese con 51 vittorie nerazzurre, 27 pareggi e 22 vittorie bianconere. Il primo precedente della storia risale al 29 ottobre 1950 con la vittoria dell’Inter a Udine per 1-3 (Miglioli e doppietta di Wilkes) mentre al ritorno a Milano ci fu un sonoro 6-1 (tripletta di Nyers poi Wilkes e Rossetti). Considerando le sole partite a disputate a Milano si registrano 29 vittorie dell’Inter, 11 pareggi e 10 vittorie dell’Udinese, ma i nerazzurri in casa sono in striscia positiva con sette vittorie nelle ultime otto partite giocate a San Siro (unica sconfitta l’1-3 del 16 dicembre 2017). Nella storia della sfida il miglior marcatore assoluto è stato Altobelli con 9 gol, seguito da Lindskog, che ha giocato in entrambe le squadre, con 8, poi Angelillo, Icardi e Di Natale con 7.

Allenatori: non parla Inzaghi

L’Udinese arriva alla sfida dopo l'incredibile rimonta subita contro il Verona in cui la squadra di Cioffi è stata recuperata due volte, prima da due a zero sopra fino al due pari, poi anche con il nuovo vantaggio grazie alla spizzata di Henry nel finale per il 3-3 definitivo. L’allenatore bianconero ha dovuto lavorare sulla scorie: "Per due giorni ci siamo ripuliti dalle scorie, poi siamo andati a lavorare avendo cura del dettaglio - le sue parole in conferenza - E’ stato un passaggio doloroso ma necessario a ritrovare il nostro solito entusiasmo nel lavoro. Sarà una partita difficile, servirà sacrificio da parte di tutti e dovremo essere bravi a leggere i momenti della gara. Sappiamo che l’Inter può sfruttare ogni piccola imperfezione”. Vigilia di massima concentrazione sulla partita per Simone Inzaghi che ha deciso di non parlare né alla stampa né alla tv del club. L’allenatore nerazzurro parlerà direttamente domani alle tv poco prima del calcio d’inizio. L’Udinese approccia la gara con il sedicesimo posto a quota 15 punti, cinque in più della terzutima che è il Verona a quota 10, ed è reduce da tre pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Inter invece in testa alla classifica di Serie A prima della quindicesima giornata, che si apre con Juve-Napoli anticipo del venerdì, con 35 punti, due in più dei bianconeri di Allegri e sei in più dei cugini del Milan a quota 29.

Arbitro

L'arbitro di Inter-Udinese, match valevole per la 15ª giornata di Serie A, sarà Marco Di Bello, della sezione di Brindisi. Gli assistenti saranno Bottegoni e Di Monte, il quarto ufficiale sarà Prontera, VAR dell'incontro Mazzoleni, Assistente VAR Abbattista. L’Udinese registra 19 precedenti con Di Bello con 3 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, mentre l’Inter ha 13 precedenti con 9 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte.

Orari tv

Inter-Udinese si disputerà sabato 9 dicembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati. Per quanto riguarda i telecronisti, Dazn ha scelto Dario Mastroianni e Massimo Gobbi mentre Sky va con Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Leggi anche - Verso Juve-Napoli, Mazzarri: "Dobbiamo ritrovare compattezza"