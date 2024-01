Verso firenze. Doppia squalifica. Asllani e Frattesi per Barella e Calha

L’unica nota dolente della finale di Supercoppa Italiana per Simone Inzaghi è il cartellino giallo rimediato nel secondo tempo da Nicolò Barella, diffidato e quindi sottoposto a squalifica in vista di Fiorentina-Inter, in programma domenica alle 20.45. Complice l’ammonizione comminata a Calhanoglu (altro diffidato) nella semifinale contro la Lazio, il tecnico non avrà a disposizione al Franchi due titolari su tre della mediana e dovrà affidarsi presumibilmente ad Asllani in regia e a Frattesi come mezzala destra. Ecco perché Stefano Sensi dovrebbe restare ancora per qualche giorno ad Appiano Gentile, dove la squadra riprenderà a lavorare da oggi a seguito del giorno di riposo concesso. Da verificare le condizioni di Bastoni: il difensore è rimasto in panchina per tutta la finale contro il Napoli a causa di un affaticamento muscolare, non dovesse recuperare sarebbe confermato l’assetto con De Vrij perno centrale e Acerbi “braccetto“ a sinistra.

M.T.