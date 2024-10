Italia-Israele, le pagelle: Vicario ingenuo, Dimarco vale oro. Raspadori generoso

Udine, 14 ottobre 2024 – Nations League 2024, Italia-Israele: le pagelle di Doriano Rabotti.

VICARIO 5,5

Quasi sempre attento, sul gol è disturbato ma non proprio reattivo. DI LORENZO 7

Capitano con licenza di incornare il raddoppio, torna al gol dopo due anni e poi fa doppietta, sta tornando. BASTONI 6,5

Un paio di lanci interessanti, non gli servono prodezze per controllare. Sfiora il gol, Glazer glielo nega. CALAFIORI 6,5

Deve anche impostare, con risultati alterni. Ha ancora tanto margine, non sempre esprime tutto il talento. CAMBIASO 6

Jolly prezioso, solido anche senza brillare. FRATTESI 7

A lungo non incide come al solito, poi estrae il gol della tranquillità dal cilindro. FAGIOLI 5,5

Non è Ricci, e perde anche qualche palla pericolosa. Sostituzione meritata. TONALI 7

Deve compensare qualche vuoto altrui, va meglio quando si spinge in attacco. E infatti scava un rigore dal carbone. DIMARCO 7,5

Fiammate, primo tempo meno bruciante del solito, ma di corsa o di spada, è sempre una sorgente di pericoli. Insostituibile. RASPADORI 6,5

Si abbassa a volte fin troppo per toccare tanti palloni, ma per un tempo è il motorino del gioco. Si sgonfia sul pallone del possibile raddoppio, si rifà con l’assist su punizione per Di Lorenzo. RETEGUI 7

Più generoso che preciso, fa il pivot con profitto. Sul rigore fa tremare tutti con una rincorsa alla Zaza, ma non sbaglia. CT SPALLETTI 6,5

Prova Fagioli, cambia appena vede che non va. Ritrova la sua Italia nella ripresa. VOTO SQUADRA 6 RICCI 6,5

Entra e le geometrie tornano a scorrere via lisce.

MALDINI 6,5

Bravo a non tremare.

UDOGIE, LUCCA, BUONGIORNO sv.